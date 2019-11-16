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Kahreden Haber!Şehidimiz Var!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'da 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu şehit oldu.

Kahreden Haber!Şehidimiz Var!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'da 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu şehit oldu.

16 Kasım 2019 Cumartesi 10:16
Kahreden Haber!Şehidimiz Var!

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) acı haberi, ailesinin yaşadığı Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'ne ulaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Twitter'dan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) Şehit haberini paylaştı.

İşte Müzeyyen Şevkin'in paylaşımı:

ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleteki Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.

TEDAVİSİ DEVAM EDEN ASKER ŞEHİT OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.11.2019 10:29
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