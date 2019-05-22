Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
84459
ALTIN
251.957
DOLAR
6.1256
STERLIN
7.7382
EURO
6.8226

İYİ Parti kurultaya gidiyor

31 Mart seçimlerinin ardından parti tüzüğünde değişik yapmaya hazırlanan İYİ Parti’de kurultay takvimi netleşti.

İYİ Parti kurultaya gidiyor

31 Mart seçimlerinin ardından parti tüzüğünde değişik yapmaya hazırlanan İYİ Parti’de kurultay takvimi netleşti.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 08:38
İYİ Parti kurultaya gidiyor

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre; İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından 3. olağanüstü kurultayına gitmeye hazırlanıyor. Tüzük değişikliğinin birinci gündem olacağı kurultay programı ise netlik kazandı. 

Parti kaynaklarından edilen bilgiye göre, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00'da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirilecek kurultayın gündem maddeleri şöyle:

- Yoklama ve açılış,- Kurultay Divan Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 3 Katip Üye)

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

- Parti Tüzük Komisyonunun kurulması ve çalışması,

- Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in konuşması,

- Parti Tüzük Komisyonundan gelen raporun okunması ve değişiklik önerilerinin oylanarak karara bağlanması,

- Dilek ve temenniler,- Sayın Genel Başkanın teşekkür konuşması,

- Kapanış.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Öte yandan kurultayda şu maddelerin ele alınması bekleniyor:

- Uygulamada doğan aksaklıkları giderecek düzenlemeler yapılacak,

- Kadın kolları kurulacak. Oluşturulacak kadın kollarının ve teşkilatlanma modeli belirlenecek,

- Hazineden alınan yardımın, teşkilatlara dağıtılması için yöntem belirlenecek,

- Genel İdare Kurulu (GİK)'nun sayısı 50 kişiye düşürülecek.

- Genel Başkan, istemesi durumunda, GİK dışında parti üyesi olan 3 kişiye "Başkanlık Divanı"nda görev verebilecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.05.2019 12:42
Anahtar Kelimeler:
iyi parti kurultaya gidiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Habere Çok Şaşıracaksınız! Hesabına 1 kiloya yakın altın yattı
Bu Habere Çok Şaşıracaksınız! Hesabına 1 kiloya yakın altın yattı
Akıllı Saat
Akıllı Saat
Ekrem İmamoğlu'na Van'dan Destek!
Ekrem İmamoğlu'na Van'dan Destek!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim