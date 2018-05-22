İstanbul'da Taksici Dehşeti! Uber Aracının Etrafını Sarı Taksilerle Sardılar

İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda bazı taksiciler UBER aracının geçişine izin vermeyerek sürücüyü tehdit etti. O anlar UBER aracında bulunan yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşteki ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkarak taksici oldukları belirlenen Ş.K. ve İ.B. isimli şahısları gözaltına aldı. 2 taksici hakkında tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından yasal süreç başlatıldığı bildirildi.