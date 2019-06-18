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İş Toplantısını Teknede Yapın!

İstanbul’un harika denizinde ve boğaza nazır bir iş toplantısı yapmak konusunda fikre sahip misiniz? Beyaz martı davet gemisi, size eşsiz ve unutulmayacak bir iş toplantısını sunmaktadır.

İş Toplantısını Teknede Yapın!

İstanbul’un harika denizinde ve boğaza nazır bir iş toplantısı yapmak konusunda fikre sahip misiniz? Beyaz martı davet gemisi, size eşsiz ve unutulmayacak bir iş toplantısını sunmaktadır.

18 Haziran 2019 Salı 19:28
İş Toplantısını Teknede Yapın!

İstanbul’un harika denizinde ve boğaza nazır bir iş toplantısı yapmak konusunda fikre sahip misiniz? Beyaz martı davet gemisi, size eşsiz ve unutulmayacak bir iş toplantısını sunmaktadır.

Herkes tarafından kabul edildiği gibi, iş toplantıları genellikle sıkıcı ve ciddi ortamlarda gerçekleşen organizasyonlardır. Şirket için önemli kararların alındığı iş toplantısı kimi zaman belli gerginliklere de sahne olabilir. Bu durumu tersine çevirmeyi hiç düşündünüz mü?

İş arkadaşları ve yeni ortaklarınız ile yapacağınız görüşmenin görsel bir zevke dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Katılımcı sayısına göre özel olarak planlanan gemiler ile bir yandan boğazı seyre dalarken diğer yandan da kritik görüşmenize devam edebilirsiniz.

İş Toplantıları Artık Daha Huzurlu!

 Ortamın gerginliğini, harika deniz manzarası ve İstanbul’un kadim yalılarını seyrederek dağıtabilirsiniz. İstenilen zamana kadar gemi, iş toplantısı amacıyla katılımcılara tahsis edilir. Katılımcılara özel ikramlar ve diğer sunumlarda sağlanarak, sıkıcı görüşmenin bitmesini istemez hale gelebilirsiniz.

Son dönemlerde yaygınlaşan tekne turları ve gemi üzerine yapılan organizasyonlara iş toplantısı ile farklı bir çığır açmak isterseniz https://www.beyazmartidavetgemisi.com/is-toplantisi/ sayfasını ziyaret ediniz.

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toplantısını teknede yapın
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