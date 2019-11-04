İmplant Diş Tedavisinde Marka

Diş insan vücudunun en önemli yapılarından biridir. Çok önemli görülmese de iç organlarımız kadar önemlidir. Bu nedenle diş sağlığının küçük yaşlardan itibaren korunması gerekir. Belli aralıklarla diş hekimine gidip rutin diş kontrolü yaptırmak herkes için yararlı olacaktır. Diş konusunda masraftan kaçınmamak ve her türlü tedaviyi uygulamak gerekir.

Ülkemiz de diş tedavileri konusunda oldukça kaliteli hizmet veriyor. Bu konuda hizmet veren çok iyi hastanelerimiz mevcut. Bunlardan biri de İzmir’de bulunan İmplant Diş Hastanesidir. Sunduğu hizmetlerle kısa zamanda takdir toplayan hastane deneyimli doktorları barındırmasıyla biliniyor. Diş tedavilerinde her türlü hizmeti veren hastane tam teşekküllü yapıya sahip.

Türkiye’de binlerce kişiye diş tedavisi uygulamış olan hastane, özellikle implant diş tedavisi konusunda hizmet veriyor. Diş implant tedavisi söz konusu olduğu en kaliteli hastanelerden birisi olarak gösterilebilir.

İmplant Diş Tedavisi

İmplant diş tedavisi dolguyla kapatılamayacak şekildeki diş oyuklarında kullanılan bir yöntemdir. Burada diş protezi ve titanyumdan oluşan bir vida kullanılır. Titanyum yapısı gereği sağlam ve hafif bir malzemedir. Bu nedenle de dişte ağırlık yapmaz ve dişi çeneye oldukça sağlam bir şekilde oturtmuş olur. İmplant diş adeta kendi dişiniz gibidir ve takma dişlerden çok daha iyi sonuçlar verir. Bu nedenle kullanımı hızla artmaktadır.

İzmir Porselen Diş

İzmir porselen diş tedavisi durumlarında da en kaliteli hastanelerden birisi. Genelde estetik amaçlarla yapılan bu tedavileri diğer hastanelere göre daha uygun fiyatlara sağlıyor.

Deneyimli diş hekimleriyle binlerce kişiye bu tedaviyi uygulamasıyla biliniyor. Bu nedenle porselen diş yaptırılacaksa hastane oldukça güvenilir. İzmir estetik diş doktoru arayan kişiler tercih edebilirler.

İmplant İşlemi Nasıl Yapıldıktan Sonra Neler Yapılmalıdır?

İmplant tedavisi diş hekimi açısından oldukça zorlu ve pahalı bir işlemdir. Hasta tedavisi sırasında bir şey hissetmese de operasyon yapıldıktan birkaç gün sonraya kadar bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor.

Bu listede de dikkat edilmesi gereken konuları sıraladık:

Operasyon yapıldıktan birkaç gün sonraya kadar aşırı soğuk ya da sıcak içecek veya yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor.

Yumuşak ve dişi yormayacak, sıvı gıdalar tüketmek gerekiyor.

Ceviz, fındık gibi sert ve kabuklu yiyecekleri yemekten birkaç gün de olsa kaçınmak gerekli.

İmplant yapıldıktan sonra diş bakımını aksatmamak gerekiyor. Dişler günde iki kez fırçalanmalı ve gerekirse ağız suyu da kullanılmalıdır.

Bu sayılanlara dikkat edildiği zaman implant tedavisi oldukça yararlı bir tedavidir. Kişi normal bir dişiymiş gibi implant dişini kullanabilir. Seste bozulma ya da bazı yemekleri yiyememe gibi bir durum oluşmaz. Pahalı bir yöntem olarak görülse de fiyatları hızla düşmekte ve teknolojisi geliştirilmektedir.

Hastane porselen diş ve implantta olduğu gibi diğer türlü diş tedavilerde de büyük bir kaliteyle tedaviyi sağlıyor. Bu konuda en iyi hastanelerden biri olarak gösteriliyor.