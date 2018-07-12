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İçişleri Bakanlığı: 20 yıl sonra şehitlerimizin intikamı alındı

İçişleri Bakanlığı, 27 Kasım 1998 tarihinde Kuzey Irak'ta yapılan operasyonda Skorsky tipi helikopterin düşürülmesi sonucunda 15 askerin hayatını kaybetmesi olayının faili PKK'lı Sefer Açar'ın öldürüldüğünü açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı: 20 yıl sonra şehitlerimizin intikamı alındı

İçişleri Bakanlığı, 27 Kasım 1998 tarihinde Kuzey Irak'ta yapılan operasyonda Skorsky tipi helikopterin düşürülmesi sonucunda 15 askerin hayatını kaybetmesi olayının faili PKK'lı Sefer Açar'ın öldürüldüğünü açıkladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:20
İçişleri Bakanlığı: 20 yıl sonra şehitlerimizin intikamı alındı

Bakanlık, Bitlis'te yapılan operasyon hakkında açıklama yaptı. Açıklamada 1998 yılında 15 askerin hayatını kaybettiği PKK saldırısının failinin öldürüldüğü bilgisine yer verildi. Bakanlığın açıklaması şöyle:

Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Koçyiğit Köyü bölgesinde 28 Haziran 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen operasyonda,  Terör Arananlar Listesinde “KIRMIZI” kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da bulunduğu (10) terörist,  operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir.

PKK'LININ CEBİNDEN ÇIKAN PARA

Öldürülen PKK'lının üzerinden 1998'den kalma para çıktı: 'Herkoda düşürülen helikopterin pilotunun parasıdır'

 Etkisiz hale getirilen Sefer Açar,1998 yılında Hakkâri’nin Dağlıca bölgesinde Skorsky tipi helikopterin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olup 20 yıl sonra etkisiz hale getirilmiştir.  “KIRMIZI” kategoride aranan Welat Gever (K) Sefer Açar’ın üzerinden çıkan 1998 yılında tedavülde olan (500.000) TL paranın üzerinde “herkoda düşürülen helikopterin Pilotun Parasıdır 11-27-1998” şeklinde not alındığı tespit edilmiştir.

27 Kasım 1998 tarihinde  Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında  Skorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği; (Jandarma Pilot Üsteğmen Erdem ÖZTÜRK, Jandarma Pilot Üsteğmen Oğuz KILIÇ,  Jandarma Asteğmen Gökhan KÖSE,  Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat AKÇA, Uzman Çavuş Mustafa DUMAN, Jandarma Çavuş Savaş GÜREL, Jandarma Çavuş Ömer KIZILKAYA, J.Er Erol KIVRAK, J.Er Yusuf GÖLEN, J.Er Yusuf TANBOĞA, J.Er Şenol ÖZBAY, J.Er İshak SAĞLAMLI, J.Er Levent YABANGÜLÜ, J.Er Emin ÇELİK, J.Er Ersin AKAY isimli üç subay, bir astsubay ile onbir erbaş ve er, J.Er Engin YAŞAR isimli bir er de yaralı) terör saldırısı sonucu olay bölgesinden alınan bu paranın, terörist Welat Gever (K) Sefer Açar tarafından olayın hatırası olarak yaklaşık (20) yıldır saklandığı anlaşılmıştır.

Welat Gever (K) Sefer Açar isimli teröristin; (7) Adet Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, (1) Adet Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, (2) Adet Kasten Öldürme, (5) Adet Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, (1) Adet Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirmek, (1) Adet Tesislere zarar verme, (1) Adet Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçlarından dolayı toplam (18) suçtan arandığı tespit edildi.

Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da arasında bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 20 yıl önce gerçekleştirilen saldırıdaki 15 şehidin intikamı alınmış oldu.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.07.2018 17:09
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Kategorideki TeröristIntikam Alındıİçişleri Bakanlığı1998 15 şehit
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