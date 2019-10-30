İçinizdeki gizli mühendisi görev başına çağırma vakti!

“Başvuru Kitaplığı” kavramına yeni bir anlam kazandıran Tehlikesavar Matematik Cambazları ve Felaketsaver Bilim Tutkunları kitaplarından tanıdığımız İngiliz yazar Sean Connolly’den, tarihteki en büyük mühendislik felaketlerini mercek altına alan, bol etkileşimli bir kılavuz kitap: Destansı Mühendislik Faciaları.

Karikatür tadındaki çizimleri ve özgün sayfa tasarımıyla farklılaşan bu ansiklopedik kitap, Antik Çağlar’dan başlayıp 21. Yüzyıl’a uzanan dönemde meydana gelmiş 20 destansı mühendislik faciasını mercek altına alıyor, meraklı okurlarının iştahını kabartacak 33 heyecan verici deney düzeneği sunuyor.

Fizik ve kimya gibi fen bilimleri konularını yalın bir dille anlatmakla kalmayıp, deneyler aracılığıyla çocuklara bizzat tecrübe ettiren Destansı Mühendislik Faciaları, STEM eğitimi anlayışıyla birebir örtüşen çok katmanlı ve kapsamlı içeriğiyle, eğlendirirken öğreten kitaplardan.

Çöken stadyumlar, sulara gömülen köprüler, yere çakılan zeplinler, rüzgârdan sallanan gökdelenler…

“Batmaz” denen Titanic, daha ilk seferinde nasıl okyanusun sularına gömüldü? Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak görülen Rodos Heykeli neden yerle yeksan oldu? İtalyan mimarisinin en sıradışı örneklerinden Pisa Kulesi eğer düzgün dursaydı, bugünkü kadar ünlü olabilir miydi? Destansı Mühendislik Faciaları sayesinde, mühendislik hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenebileceksiniz. Üstelik eğlenerek!..

Hindenburg zeplinini yanmaya karşı korumaya, Şilili madencileri göçük altından çıkarmaya ya da Pisa Kulesi’ini yıkılmaktan kurtarmaya aracılık edecek birbirinden yapıcı deneylerle her yaştan okuruna kendi “facialarını” yaratma imkânı sunan bu olağanüstü kitap, gerçek bir genel kültür deposu.

Dünya çapında ses getirmiş 20 mühendislik felaketine göz kırparken, iki bin yıllık mühendislik tarihine ayna tutmayı ihmal etmeyen Destansı Mühendislik Faciaları, güncel ve geçerli içeriğiyle her kitaplıkta bulunması gereken, olmazsa olmaz kitaplardan...

“Hiç durmadan değişen ve gelişen teknolojiyi arkasına alan bu kitap, müstakbel mimar ve mühendislere tarihten dersler çıkarmak, problem çözmek ve geçmişin hayaletlerini geleceğin harikalarına dönüştürmek için büyük fırsat sunuyor...”

School Library Journal

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA