Harita Teknikerleri Kadro İstiyor!

Harita Teknikerleri kadro taleplerini hem sosyal medya üzerinden hem de aralarında oluşturdukları heyet ile kurum ziyaretleri gerçekleştirerek yetkililere iletmeye çalışıyor. KPSS CAFE'ye ulaşan Harita Teknikerleri taleplerini ve sorunları anlattı. Bizler de onların taleplerini ve sorunlarını haberleştirip, yetkililerin dikkatlerine sunduk. İşte detaylar...

Yıllardır harita ve kadastro teknikerlerine verilen kadroların azlığı nedeniyle branşta çok fazla yığılma meydana geldi ve bu birikim her geçen yıl daha da artmaktadır.

Yaklaşık 44 üniversitede 1.öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere toplam da 88 fakülteden mezun vermektedir. 2018/2 merkezi atama ile 10 tane harita ve kadastro teknikerlerine yer verildi. Bu da 88, 89 puanlarla atama bekleyen harita ve kadastro teknikerlerinin hayaline ulaşmasına engel olmaktadır.

3319 Harita ve kadastro önlisans programından mezun olmuş 30 bin meslek elemanı niteliğine sahip mezunlar oluşturulan çalışma grubu ile atanma mücadelesi içinde uğraş vermeye başladı.

Verilen kadroların azlığı nedeniyle Harita ve kadastro teknikerleri sosyal medyadan örgütlenip bir araya gelip içlerinden 4 kişiyi seçip seslerini duyurmak için Ankara'ya gönderdi. Gönderilen heyet kurum ziyaretlerinde bulunup harita ve kadastro teknikerlerinin mağduriyetini dile getirdi.

Kurum ziyaretinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları, DSİ, İl Afadi Vakıflar Genel Müdürlüğü, TEİAŞ, EÜAŞ, Harita Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler,TCDD , Bayındır Memur-Sen gibi kurumlar ziyaret edilerek harita ve kadastro teknikerlerinin sorunu dile getirildi.

İlgili bölümün kapsamında sadece arazi kısmı değil görmüş oldukları dersler neticesinde gerek plan, proje, etüt gerekse de yapılan işlerin her türlü büro işlerinin yürütülmesi, hazırlanması ve sunum yapılması konusunda harita ve kadastro teknikerleri olarak kurumların yapmış olduğu işlerde çalışmaya hazırlar. TKGM ve Milli Emlak Müdürlüğünden büro personeli talebinde bulunduklarında ortak kodla harita ve kadastro teknikerlerine de yer verilmesi talep ediliyor.

Harita ve kadastro teknikerlerine mezunlarına KPSS alımlarında yer verilmesi gelecek hayali kuran harita teknikerlerinin mağduriyeti giderilmesi ve gelecek hayallerine ulaşmalarında bir adım daha atmalarını sağlayacak ve bu moral ile sevinç oluşturacaktır.

Bu konuda sosyal medyada gönderilen mesajlardan bazıları şöyle;

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