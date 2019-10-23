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Güneş Paneli

Güneş enerjisi sistemleri hem sağlıklı hem de temiz sistemlerdir. Küresel ısınma, azalan enerji kaynakları nedeni ile farklı enerji kaynakları aranmaya başlanmıştır. Güneş enerjisi doğal bir enerji kaynağıdır. Güneş paneli diğer bir adı ile güneş pilleri 1839 yılında Alexander Edmond Becquerel tarafından bulunmuştur. Güneş panelleri üzerinde bulunan silikon hücreler sayesinde üzerine düşen güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Dönüşen enerji pek çok yerde kullanılabilmektedir. Güneş panellerine ışınların düşmesi ile doğru akım oluşur.

Güneş Paneli

Güneş enerjisi sistemleri hem sağlıklı hem de temiz sistemlerdir. Küresel ısınma, azalan enerji kaynakları nedeni ile farklı enerji kaynakları aranmaya başlanmıştır. Güneş enerjisi doğal bir enerji kaynağıdır. Güneş paneli diğer bir adı ile güneş pilleri 1839 yılında Alexander Edmond Becquerel tarafından bulunmuştur. Güneş panelleri üzerinde bulunan silikon hücreler sayesinde üzerine düşen güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Dönüşen enerji pek çok yerde kullanılabilmektedir. Güneş panellerine ışınların düşmesi ile doğru akım oluşur.

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:17
Güneş Paneli

Güneş enerjisi sistemleri hem sağlıklı hem de temiz sistemlerdir. Küresel ısınma, azalan enerji kaynakları nedeni ile farklı enerji kaynakları aranmaya başlanmıştır. Güneş enerjisi doğal bir enerji kaynağıdır. Güneş paneli diğer bir adı ile güneş pilleri 1839 yılında Alexander Edmond Becquerel tarafından bulunmuştur. Güneş panelleri üzerinde bulunan silikon hücreler sayesinde üzerine düşen güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Dönüşen enerji pek çok yerde kullanılabilmektedir. Güneş panellerine ışınların düşmesi ile doğru akım oluşur.

Bulunan bölge ve ihtiyaç duyulan enerjiye göre seri ya da paralel bağlantılar yapılmaktadır. Güneş panellerinden kaç tane kullanılacağı amaca ve yere göre değişiklik göstermektedir. Güneş panelleri güney cepheyi görecek şekilde yerleştirilmelidir. Diğer konumlarda verim düşük olmaktadır. Paneller, hücre elektrik akımı için + ve –  katmanları bulunmaktadır.

Güneş Paneli Çeşitleri

Kullanım amacına bağlı olarak kullanılan güneş paneli değişmektedir. Dört çeşit güneş paneli bulunmaktadır. Monokristal güneş paneli, polikristal güneş paneli, ince film güneş paneli ve esnek güneş panelidir. 250, 260, 270, 275 W güneş panelleri daha çok tercih edilmektedir. Kullanabileceğini güneç paneli modelleri için https://solarizasyon.com/gunes-paneli/ sayfası sizleri bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
güneş paneli
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