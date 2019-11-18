GM 9 Pro’ya Design Turkey’den Ödül!

En güncel teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşturan General Mobile, tasarımı kullanıcılar tarafından tam not alan ve fotoğraf kalitesi DxOMark tarafından onaylanan GM 9 Pro ile Dünya Tasarım Örgütü (WDO) tarafından desteklenen ve ülkemizde iyi tasarımları ödüllendiren Design Turkey'de ödül aldı.

General Mobile, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatcılar Meclisi Başkanı’nın katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen törende ödülünü teslim aldı.

TURQUALITY® Programı dâhilinde iyi tasarlanmış ürünlerin topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmak amacıyla düzenlenen yarışmada ön değerlendirmeyi geçen tüm ürünler jüri değerlendirmesi için Design Turkey sergisinde sergilendi. Sergide GM 9 Pro; hassas yüzey dokusu, metal çerçevesi, ergonomik hatları ile uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle göz doldurdu.

Design Turkey’de aldıkları ödül dolayısıyla mutluluklarını aktaran General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, ‘General Mobile olarak faaliyet gösterdiğimiz 36 ülkede sunduğumuz ürünlerimizle, getirdiğimiz yenilik ve farklılıklarla, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda başarımızı tescilleyen böylesine değerli organizasyonlarda aldığımız ödüller, hedeflerimiz yolunda ilerlerken bizi gururlandırıyor.’ dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA