gençlerin aşka bakışı araştırıldı

Yılın en aşk dolu günü 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala gençlerin aşka bakışları yapılan anketle değerlendirildi. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, ‘Gençlerin Aşka Bakışı 2019’ isimli internet ortamında düzenlediği anket çalışmasının 8’incisini tamamladı. Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz önderliğinde, 17-27 yaş arasındaki 804 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı. Ankete katılan gençlerin yüzde 49.2’si ilk aşklarını 16 yaşın altındayken yaşadığını belirtirken, şu anda birine aşık olduğunu söyleyen gençlerin oranı yüzde 43.5 oldu.

Aşka yüklenen anlam 13 yılda değişti

Prof. Dr. Nüket Güz, “İlk olarak 2006 yılında Doç. Dr. Seher Er ile birlikte yaptık bu araştırmayı. 2006 yılında gençler aşkın anlamını yüzde 12 oranında ‘Sevmek’, yüzde 6 oranında ‘Tarifsiz duygu’, yüzde 5 oranında ‘Tutku’, yüzde 3 oranında ‘Acı-tatlı’, yüzde 1 oranında ‘Güven-para’ olarak tarif ederken, 2019 yılında gençlerin yüzde 37.8’ine göre aşk, ‘Sevgi ve saygı’, yüzde 33.1’ine göre ‘Dünyanın en tatlı mutluluğu’, yüzde 15.7’sine göre ise ‘Zamanın durması’ olarak ifade edildi” dedi.

Yüz yüze söyleyemiyorsa içinde yaşıyor

2006 yılında gençlerin sevdiklerine ilan-ı aşk etmek için yüzde 67 oranında ‘Söz’ü, yani yüz yüze iletişimi tercih ettiğini söyleyen Güz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Gençlerin yüzde 36.9’u aşık olduğu kişiye hislerini yüz yüze ifade edeceğini belirtiyor. Bu noktada ilginç olan nokta şu: 2016 yılında gençler, hislerini yüzde 25 oranında telefon aracılığıyla iletmeyi tercih ederken, 2018 yılında yeniden 12 yıl öncesinin tercihlerine dönülerek aracılı iletişim yüzde 14.2 ile en düşük yoğunluklu seçenek olmuş. 2019 yılında ise aracılı iletişim tercih edilen bir seçenek değil. Gençler hislerini yüz yüze iletemiyorlarsa, davranışlarıyla belli etmeyi ya da ‘İtiraf etmeyip içlerinde yaşamayı’ tercih ediyorlar.”

Yüzde 51’i aşkını kalp çarpıntısından anlıyor

Ankete katılan gençlerin yüzde 51.2’si aşık olduğunu kalp çarpıntısından anladığını, kalplerinin ‘Onu görünce yerinden çıkacak gibi attığını’ belirtiyorlar. Yüzde 14.7’si ise uyku uyuyamadığını ve sürekli onu düşündüğünü ifade ediyor.

En büyük çılgınlık ‘Hayatından vazgeçmek’

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 20.6’sı aşık oldukları kişiye ‘Aşkım’ diye hitap ederken, ‘Sevgilim’ diyenlerin oranı yüzde 16.7. Gençlere göre aşık oldukları kişi için yapabilecekleri en büyük çılgınlık, yüzde 52.9 oranıyla sevdikleri kişi için ‘Tüm hayatından vazgeçmek’. Aşık oldukları kişi ile bir çılgınlık yaparak gizlice evlenebileceklerini söyleyen gençlerin oranı ise yüzde 16.5.

En beğenilen aşk dizisi: Erkenci Kuş, En beğenilen aşık çift: Sanem ve Can

Sonuçlara göre üniversite gençliğinin en beğendiği aşk dizisi yüzde 25.9 oy oranıyla son dönemin sevilen dizisi ‘Erkenci Kuş’ olurken, en beğenilen aşık çift yüzde 26.3 oranıyla dizinin karakterleri Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman) oldu. ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi yüzde 19.6 oranıyla en beğenilen 2’nci dizi olurken, dizinin karakterleri Nefes (İrem Helvacıoğlu) ve Tahir (Ulaş Tuna Astepe) de yüzde 21.2 oy oranıyla dizilerde en beğenilen aşık çiftler arasında 2’nci sırada yer aldı.

Sosyal medyada en beğenilen çift: Fahriye Evcen - Burak Özçivit

Sosyal medyada en çok beğenilen aşık çift Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti olurken, Pelin -Anıl Altan çifti ise oyların yüzde 16.3’ünü alarak 2’nci sırada yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çifti ile Larissa - Burak Gacemer çifti ise oyların yüzde 16’sını alarak en beğenilen 3’üncü çift oldular.

En beğenilen aşk şarkıları: Merve Özbey ‘Vuracak’ ve Seksendört ‘Anlayamazsın’

Gençlerin en beğendiği aşk şarkısında Merve Özbey’in ‘Vuracak’ ve Seksendört’ün ‘Anlayamazsın’ şarkıları yüzde 10.5 oranıyla 1’inciliği paylaşırken, 2’nci sırayı da bu yıl yüzde 8.9’ar oyla Mabel Matiz’in seslendirdiği ‘Sarmaşık’ ve Feride Hilal Akın - İlyas Yalçıntaş’ın söylediği ‘Şehrin Yolu’ şarkıları paylaştı.

En beğenilen aşk filmi: Her Şey Seninle Güzel

Üniversite gençlerinin en beğendiği aşk filmi yüzde 53.5 gibi açık ara oy oranıyla başrollerini Burcu Biricik, Mert Fırat ve Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı ‘Her Şey Seninle Güzel’ oldu. 4N1K filmi yüzde 16.7 oy oranıyla 2’nci oldu.

En beğenilen aşk şiiri: Lavinia

Gençlerin en beğendiği aşk şiiri bu yıl da yüzde 24.4’lük oy oranıyla Özdemir Asaf’ın ‘Lavinia’ isimli şiiri olurken, Cemal Süreya’nın ‘Piyale’ şiiri ise yüzde 18.7 oranında oy alarak 2’nci sırada yer aldı.

Aşk için hiçbir şeyden vazgeçmem!

Sonuçlara göre gençler, aşık oldukları kişi için yapabilecekleri en büyük çılgınlığı ‘Tüm hayatlarından vazgeçmek’ olarak ifade etseler de aşık oldukları kişi için sahip oldukları hiçbir şeyden vazgeçmek de istemiyorlar. Ankete katılan gençlere, “Aşık olduğunuz kişi için ailenizden mi, paradan mı yoksa okulunuzdan/işinizden mi vazgeçersiniz?” diye sorulduğunda, gençlerin yüzde 43’ü hiçbirinden vazgeçmeyeceklerini, yüzde 18’i ise paradan vazgeçebileceklerini belirtiyor.

Aşık olunan kişiye en güzel armağan: El emeği bir eşya

Ankete katılan gençlerin yüzde 35.5’ine göre aşık oldukları kişiye verilebilecek en güzel armağan el emeği bir eşya. Gençlerin 19.8’ine göre ise aşık olunan kişiye verilebilecek en güzel armağan ‘kitap’. Parfüm ise verilebilecek en güzel armağanlar arasında yüzde 9.1’lik oranla 3’üncü sırada yer alıyor.