Geçici Görevde Olanlar Görevde Olduğu Kurumda Kalabilecek!..

Başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilenler eski kurumlarına dönmeyebilecek

9 temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK'nın geçici 31. Maddesinde yer alan düzenlemeyle geçici görevli olan personelin eski kurumlarına 1 ay içinde dönmesi öngörülmüştü.

Ancak 15 temmuz tarihli düzenlemeyle geçici 31. Madde değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre başka kurumlarda geçici olarak görevli olan personel, personelin de muvafakatı alınarak çalışmaya devam edebilecek

İşte 4 nolu kararnamede yer alan düzenleme