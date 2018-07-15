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Geçici Görevde Olanlar Görevde Olduğu Kurumda Kalabilecek!..

Yeni düzenlemeye göre başka kurumlarda geçici görevde olarak görev yapan personel eski görev yerine dönmeyebilecek!..

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Geçici Görevde Olanlar Görevde Olduğu Kurumda Kalabilecek!..

Yeni düzenlemeye göre başka kurumlarda geçici görevde olarak görev yapan personel eski görev yerine dönmeyebilecek!..

15 Temmuz 2018 Pazar 16:33
Geçici Görevde Olanlar Görevde Olduğu Kurumda Kalabilecek!..

Başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilenler eski kurumlarına dönmeyebilecek

9 temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK'nın geçici 31. Maddesinde yer alan düzenlemeyle geçici görevli olan personelin eski kurumlarına 1 ay içinde dönmesi öngörülmüştü.

Ancak 15 temmuz tarihli düzenlemeyle geçici 31. Madde değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre başka kurumlarda geçici olarak görevli olan personel, personelin de muvafakatı alınarak çalışmaya devam edebilecek

İşte 4 nolu kararnamede yer alan düzenleme

Memurlar.Net

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