Gece Yarısı Korkutan Deprem!

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın çevre ilçelerinden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.