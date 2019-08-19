Evde Film Keyfi ve Sinema Ortamı Nasıl Yakalanır?

İyi bir film izlemek ayrı bir keyif veren sosyal bir faaliyetidir. Ortalama 2saat süren filmlerin izledikten sonra pişmanlık duyulmadan vakit geçirmeniz çok önemlidir. Bunun için yapılması gereken ufak bir çalışma ve plan yapmanız gerekmektedir.

Keyifli 2020 Filmleri İzlemenin Ufak Ayrıntıları

İlk önce yapılması gereken kendinize uygun iyi bir seçim yapmak gerekmektedir. Herhangi bir fikriniz bulunmuyorsa biraz zorlanabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan alınan tavsiye üzerinden ya da web sitelerinden, sinema.com gibi ufak bir araştırma yapılarak seçilebilir. Oradaki izleyeceğiniz hakkında yapılan yorumlar size fikir ve düşünce sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

Eğer çok iyi tavsiye almak istiyorsanız zevkine güvendiğiniz kişilerden alabilirsiniz.

Örnek verilmesi gerekilirse 2018 Avengers Sonsuzluk savaşı adlı bilim kurgu bol aksiyon içeren bir senaryodur. Bunu izle biraz karanlık, biraz soğuk, sevdiğiniz bir kişiyle bir ortamda izlemeniz oradaki aksiyonu keyif bire bir his etmenize sağlayacaktır.

İyi izlemek için biraz çabalamak uğraşmak gerekecektir. Ne kadar bu düşünceyi olumsuz bakılsa da biraz düşünerek hareket etmek size kaliteli senaryo izleme imkanı oluşturacaktır.

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Sinema da izlenmeye karar verilen bir senaryonun en iyi gösterimi yapılacak yerin belirlenmesi, sinema salonunu iyi tercihi yapılması, seanslarının öğrenip erken giderek oturacağınız yerin belirlenmesi bunların hepsi bir etkendir.

Eğer evde internetten izlenilmeyi düşünülürse, izlenmesi gereken senaryonun 260p değil de, 720p izlemeye dikkat edilmedir. Bu şekilde kaliteli görüntülü gözükecektir. senaryo kalitesi ne kadar iyi olursa o kadar göz zevkiniz artacak yaşayarak tadını çıkarmış olunacaktır.

Evde Film İzlemek İçin Çok Geçerli Sebepler

Saçla makyajla uğraşılmadan evde pijamalarınızla izleyebilir. Yağmurlu günlerde battaniye sarılarak huzur içinde, kahvenizi yudumlayarak filmin tadını çıkarılabilir. İstenildiği gibi uzanarak rahat bir şekilde izleyebilirsiniz hatta uyuyabilirsiniz. İstenilen arzu edilen yiyecekleri rahatça yenilebilir. İstenilen yerde gülebilir hatta kahkaha atabilirsiniz, diğer yandan dilediğiniz gibi ağlayabilirsiniz. Gerilim izlemeyi nasıl tercih ediliyorsa istediğiniz gibi korkup, battaniye altında yine de izlemeye çalışılabilir, bağırabilirsiniz.

Akraba ortamında sohbet edilirken en iyi kurtarıcınız olabilir. Belki çok eskileri izlemek sizi anılarınıza götürülebilir o günleri tekrar yaşayabilirsiniz.

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Yeni Çıkan Filmleri İzlemenin Keyfine Varmak

Eskiden filmlerin karanlık bir salonda izlenmesi gerekiyordu. Ancak televizyon, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonların gelişiyle film seyretmek bizim için daha kolay hale geldi. Günlük hayatımızda çok meşgul olmamıza rağmen, hepimiz hafta sonunda evimizde tembelce yatmak ve muhtemelen bir film izlemek için sabırsızlanıyoruzdur. Evde film izlemenin artıları ve eksileri vardır tabi.

Evde yalnız değilseniz bu başlı başına bir problemdir zaten. Dikkat dağıtan konuşmalar, tıkırtılar, gürültü patırtı. Derken ne film keyfiniz kalır ne de o filmden bir şey anlarsınız. İşte bu sorunları göz önünde bulundurarak size film keyfi yaşamak için birkaç tavsiye hazırladık. İşte keyif verici öneriler:

Mükemmel Zamanı Seçiniz

Evde film izlemeyi planlarken zamanlama çok önemlidir. Gün içinde, evinizde veya işinizle ilgili herhangi bir işle uğraşmayacağınız bir zaman aralığı seçin, böylece aklınız başka şeylerle meşgul olmaz ve filme tamamen konsantre olabilirsiniz. Aynı zamanda evde yalnız kalıyorsanız ideal bir durum olacaktır çünkü o zaman ebeveynleriniz veya diğer aile üyelerinizden rahatsızlık duymadan kendi başınıza olma lüksüne sahip olacaksınız. Yalnız değilseniz, dizüstü bilgisayarınızı, kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği nispeten sessiz bir odaya götürebilir, arkanıza yaslanıp kulaklığınızla filmi izleyebilirsiniz.

Filme Daha Önceden Karar Ver

Belirli bir günde hangi filmi izleyeceğinize karar vermeniz akıllıca olacaktır. Yani hafta içi bir ara araştırma yapın ve izlemek istediğiniz filmi önceden belirleyin. Bir filmi izlemek en az bir buçuk saatinizi alacaktır, bu nedenle uygun planlama eksikliğiniz nedeniyle herhangi bir fazla zaman harcamayı göze alamazsınız.

Film Atıştırmalıklarınızı Eksiksiz Şekilde Hazırlayın

Film izlerken yiyeceğiniz atıştırmalıklar, ruh halinize ve alışkanlığınıza bağlı olarak kişisel bir seçim olacaktır o konuda size bir tavsiye vermek istemem. Şu kesin ki lezzetli bir atıştırmalık film izlerken oldukça harika bir yoldaş olabilir.

Sevdiğin Arkadaşlarını Davet Et

Film izlemek bambaşka bir keyif. İster tek izle istersen ailecek izle, ama arkadaşlarla izlemekte ayrı bir keyif katar olaya. Televizyonda veya dizüstü bilgisayarınızda gişe rekortmeni bir filmi yakalamak her zaman eğlencelidir. Hele hele kafa dengi bir arkadaşınız size katılırsa eğlenceyi ikiye katlarsınız. Evde film izlemenin en önemli avantajı da aralarda konuşabilmenizdir. Arkadaşınızla olayın heyecanını birlikte yaşar ve tartışırsınız, film lezzetlendikçe lezzetlenir.