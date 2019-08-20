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Emzirme Sütyeni Nedir?

Emzirme sütyeni emzirme döneminde bebeğini emziren annelere büyük kolaylık sağlayan bir iç giyim ürünüdür.

Emzirme Sütyeni Nedir?

Emzirme sütyeni emzirme döneminde bebeğini emziren annelere büyük kolaylık sağlayan bir iç giyim ürünüdür.

20 Ağustos 2019 Salı 09:00
Emzirme Sütyeni Nedir?

Emzirme Sütyeni Nedir? 

Emzirme sütyeni emzirme döneminde bebeğini emziren annelere büyük kolaylık sağlayan bir iç giyim ürünüdür. Emzirme sırasında pratiklik sağlar ve nerde olursanız olun bebeğinizi çok rahat bir şekilde emzirebilirsiniz. Bakıldığında farklı tasarımlara sahip olan bu ürünler anneler için oldukça kolaylık sağlamaktadır. Her emzirme zamanında atlet çıkarma derdi olmadan ya da dışarıda uygun bir yer aramanıza gerek kazmaz. Ürünün sadece düğmesini açıp göğüs ucunuzu açıp emdirebilirsiniz. Emzirme sütyeni yanında, birde emzirme önlüğü alırsanız nerde olursanız olun orda emzirme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Hem bebeğiniz için hem de sizler için oldukça faydalıdır.  

Emzirme Sutyeninin Avantajları Nedir?

Emzirme sütyeni en büyük sağladığı avantajlardan biride göğsünüzü rahatlıkla dışarıya çıkartıp kolaylıkla emzirebilirsiniz. Kumaşları oldukça hassas olarak üretilmiştir. Bebeğinizle temas ettiği içinde üretilen malzemelerde önemlidir. Göğüs ucunu sıkmayan özellikleri bulunmaktadır. Emziren anneler için göğüs toparlayıcı ve sarkmasını önleyen özelikleri de bulunur. Dar ve sıkı malzemeden üretilen ürünlerin süt bezlerini tıklayıp sütün azalmasına yol açtığı bilinmektedir. Sizlerde kendinize en uygun modelleri almak için gidebilir ve https://www.galiyet.com/anne-emzirme-sutyen hizmet alabilirsiniz.

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