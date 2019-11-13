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Dolarda son durum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi dolar/TL güne 5.78 seviyesinin hemen altında başladı. Euro/TL ise 6.35 civarında işlem görüyor.

Dolarda son durum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi dolar/TL güne 5.78 seviyesinin hemen altında başladı. Euro/TL ise 6.35 civarında işlem görüyor.

13 Kasım 2019 Çarşamba 11:03
Dolarda son durum!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye odaklanan piyasada dolar/TL bu sabah güne 5.78 seviyesinin hemen altında başladı. 

Dolar/TL şu dakikalarda 5.77 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Euro/TL ise 6.35 civarında hareket ediyor.

13 Kasım altın fiyatları da güne düşüşle başladı. Gram altının fiyatı 270 liradan, çeyrek altın fiyatı 442 liradan, cumhuriyet altın fiyatı ise 1.821 liradan alıcı buluyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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dolarda son durum
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