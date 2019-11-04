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Diş Tedavisinde Öncü Kuruluş

Diş sağlığı kişilerin psikolojik ve fiziksel sağlıkları açısından oldukça önemli bir etmendir. Bu yüzden diş sağlığı merkezleri bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilebilir. Firmada bu konuda sağlığa kavuşabilmeniz için gereken hizmeti yılların deneyimi ve uzman ekibi ile birleştirerek İzmir'de sizlere hizmet sağlamaktadır. Karşıyaka'da bulunan diş merkezi birçok diş tedavisinde ihtiyaçlarınıza yanıt vermektedir. Diş merkezinin sağladığı hizmetlere değinilecek olursa şunları söylemek doğru olacaktır:

Diş Tedavisinde Öncü Kuruluş

Diş sağlığı kişilerin psikolojik ve fiziksel sağlıkları açısından oldukça önemli bir etmendir. Bu yüzden diş sağlığı merkezleri bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilebilir. Firmada bu konuda sağlığa kavuşabilmeniz için gereken hizmeti yılların deneyimi ve uzman ekibi ile birleştirerek İzmir'de sizlere hizmet sağlamaktadır. Karşıyaka'da bulunan diş merkezi birçok diş tedavisinde ihtiyaçlarınıza yanıt vermektedir. Diş merkezinin sağladığı hizmetlere değinilecek olursa şunları söylemek doğru olacaktır:

04 Kasım 2019 Pazartesi 14:20
Diş Tedavisinde Öncü Kuruluş

Diş sağlığı kişilerin psikolojik ve fiziksel sağlıkları açısından oldukça önemli bir etmendir. Bu yüzden diş sağlığı merkezleri bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilebilir. Firmada bu konuda sağlığa kavuşabilmeniz için gereken hizmeti yılların deneyimi ve uzman ekibi ile birleştirerek İzmir'de sizlere hizmet sağlamaktadır. Karşıyaka'da bulunan diş merkezi birçok diş tedavisinde ihtiyaçlarınıza yanıt vermektedir. Diş merkezinin sağladığı hizmetlere değinilecek olursa şunları söylemek doğru olacaktır:

Diş Merkezinin Verdiği Hizmetler

Diş sağlığı merkezi gelişmiş kadrosu ve teknolojik aletleri sayesinde sizlere tüm diş rahatsızlıklarının tedavisinde hizmet vermektedir.

Diş merkezinin vermiş olduğu hizmetleri başlık altında toplamak gerekirse şunları söylemek doğru olacaktır:

  • İmplant diş tedavisi
  • Ortodonti (diş teli tedavisi)
  • Diş dolgusu
  • Diş beyazlatma
  • Çocuk diş sağlığı
  • Ağız sağlığı
  • Diş eti tedavisi
  • Kanal Tedavisi
  • Protez diş tedavisi
  • Zirkonyum diş tedavisi gibi birçok alanda sağlık kuruluşu olarak sizlere hizmet sağlamaktadır.

Gülüşünüzü Geri Alın

Dişler gülümsemenin de en önemli parçalarından birisidir. Diş sağlığı merkezi uzman ekibiyle beraber diş sorunlarınıza sınırsız yanıt vermektedir. Aynı zamanda alanında deneyimli ve oldukça başarılı ekip arkadaşları ile çalışma sürdürmektedir. Bütün bu tedaviler sayesinde size sağlık bir gülümseme vaat eden kuruluş teknolojinin son aletlerini ve malzemelerini tedavi aşamasında kullanmaktadır.

Kurumsal bir firma olmasından dolayı vermiş olduğu hizmetler güven ve garanti vermektedir. Tanışma ve tedavinin uygulanması aşamasında ücretsiz olarak muayene, röntgen filmi çekilmesi ve kemik ölçümü yapılmaktadır. Tüm bu hizmetlerden ayrıcalıksız herkes faydalanabilir.

Koruyucu Tedavi Yaklaşımı

Koruyucu tedavi yaklaşımı prensibiyle hizmet veren kuruluş diş ve çene sağlığınızı riske atabilecek ihtimalleri değerlendirmekte ve araştırmalar sonucu size uygun tedaviyi uygulamaktadır. Özellikle implant ve zirkonyum diş tedavilerinde çene yapınıza fazlaca zarar verecek olan ihtimallerde oldukça temkinli ve çene yapınıza zarar vermeyecek şekilde tedavi uygulanacaktır. Sağlam dişlerin hasar görmemesi ve diş yapımı aşamasında yıpranmaması hedef alınarak tedavi uygulanmaktadır. Diş merkezi son teknoloji ürünleri kullanarak ve çalışanları da bu çizgide eğiterek uluslararası standartlarda butik klinik hizmeti sağlamaktadır.

İletişim ve Randevu Sistemi

Firma ile iletişim kurmak ve randevu sistemiyle sizlere hizmet sağlamaktadır. Randevu alabilmek için mutlaka resmi İnternet adreslerinde bulunan iletişim kanallarına başvurmanız gerekmektedir. Burada diş sağlığı merkezinin konumu da harita üzerinden sizlere sunulmuştur.

Fotoğraf galerisi, tanıtım videosu, geçmiş zamanda tedavi alan kişilerin yorumları, sosyal medya ağları gibi birçok kanaldan da diş sağlığı merkezi hakkında geniş çaplı bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca firmanın kurumsal adresi üzerinden 7/24 saat boyunca müşteri desteği hattı ile sizlere mesaj yoluyla yanıt sağlayan bir sistemle de kafanızdaki soruları sorabilirsiniz.

İstanbul implant merkezinde de aynı İzmir'de bulunan tedavileri bulabilirsiniz. Kurumsal bir firma olması İstanbul veya İzmir'de bulunan hizmeti sekteye uğratmayacaktır.

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diş tedavisinde öncü kuruluş
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