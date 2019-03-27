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Diriliş Ertuğrul Ekranlara Veda mı Ediyor? Diriliş Ertuğrul Hayranlarını Üzen Gelişme!

TRT 1’in aksiyon dolu dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çarşamba akşamlarının en çok seyredilen dizileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul ekranlara veda ediyor. Diriliş Ertuğrul hayranları yaşanan bu gelişmelerin ardından konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? İşte tüm ayrıntılar!

Diriliş Ertuğrul Ekranlara Veda mı Ediyor? Diriliş Ertuğrul Hayranlarını Üzen Gelişme!

TRT 1’in aksiyon dolu dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çarşamba akşamlarının en çok seyredilen dizileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul ekranlara veda ediyor. Diriliş Ertuğrul hayranları yaşanan bu gelişmelerin ardından konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? İşte tüm ayrıntılar!

27 Mart 2019 Çarşamba 09:59
Diriliş Ertuğrul Ekranlara Veda mı Ediyor? Diriliş Ertuğrul Hayranlarını Üzen Gelişme!

Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran dizi ile ilgili üzücü haber geldi. Milyonlarca kişi tarafından seyredilen ve büyük hayran kitlesi bulunan dizi ekranlara veda ediyor. Diriliş Ertuğrul'un final yapacağı tarih resmen açıklandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ''Diriliş Ertuğrul final mi yapıyor, ne zaman final yapacak'' gibi soruların cevabı merak konusu oldu. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak? Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Osman Gazi Devri Başlayacak

Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ekranın sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak.

Bu haber Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzmüş olsa da Osman Gazi dizisiyle Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini destansı bir dille anlatan yeni bir yapım Türk televizyonlarında yerini alacak.

Son Güncelleme: 27.03.2019 10:01
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