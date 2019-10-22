cinsel performansı iyileştirme yolları

Bütün gece cinsel aktiviteyi yatakta sürdürmeyi düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz.

Birçok erkek cinsel performansını arttırmanın yollarını arıyor. Bu, mevcut sorunları iyileştirmeyi veya eşinizi mutlu etmek için yeni yollar aramayı içerebilir.

Piyasada birçok erkek geliştirme hapı var, ancak eczane ziyaret etmek zorunda kalmadan daha sıkı ve daha uzun süre kalmak için birçok basit yol var.

Penisinizin kan basıncında çalıştığını ve dolaşım sisteminizin en iyi durumda çalıştığından emin olun. Temel olarak, kalbiniz için iyi olan cinsel sağlığınız için iyidir.

Cinsel performansınızı arttırmanın başka kolay yollarını bulmak için okumaya devam edin veya cialis hap kullanın.

1. Aktif kalın

Sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yollarından biri kardiyovasküler egzersiz. Seks kalp atışlarınızı hızlandırabilir, ancak düzenli egzersiz kalbinizi formda tutarak cinsel performansınıza yardımcı olabilir.

Günde otuz dakika koşu ve yüzme gibi ter atma egzersizi libidonuzu güçlendirmek için harikalar yaratabilir.

2. Bu meyve ve sebzeleri yiyin

Bazı yiyecekler kan akışını arttırmanıza da yardımcı olabilir. Onlar içerir:

Soğan ve sarımsak. Bu besinler nefesiniz için harika olmayabilir, ancak kan dolaşımınıza yardımcı olabilirler.

Muz. Potasyum bakımından zengin olan bu meyve kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olabilir, bu da önemli cinsel parçalarınıza fayda sağlayabilir ve cinsel performansı artırabilir.

Biberler ve biberler. Tamamen doğal baharatlı yiyecekler, hipertansiyon ve iltihaplanmayı azaltarak kan akışınıza yardımcı olur.

3. Bu etleri ve diğer yiyecekleri yiyin

İşte daha iyi kan akımı elde etmenize yardımcı olabilecek bazı yiyecekler:

Omega-3 yağlı asitler. Bu tip yağ kan akışını arttırır. Somon, ton balığı, avokado ve zeytinyağında bulabilirsiniz.

B-1 Vitamini. Bu vitamin, sinir sisteminizdeki sinyallerin beyninizden penisine giden sinyaller dahil daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Domuz eti, yerfıstığı ve barbunya fasulyesinde bulunur.

Yumurtalar. Diğer B vitaminleri yüksek, yumurta hormon seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Bu, çoğu zaman ereksiyonu engelleyen stresi azaltabilir.

4. Stresi azaltmak

Stres, libidonuz da dahil olmak üzere, sağlığınızın tüm alanlarını etkileyebilir.

Stres, kalp atış hızınızı (kötü şekilde) ve kan basıncınızı artırır. Her ikisi de cinsel istek ve performansa zarar veriyor.

Psikolojik stres ayrıca ereksiyon veya orgazma ulaşmayı da etkileyebilir cialis hap deneyin.

Egzersiz stresi azaltmak ve sağlığınızı iyileştirmek için harika bir yoldur.

Eşinizle stresiniz hakkında konuşmak, aynı zamanda ilişkinizi güçlendirirken sizi sakinleştirebilir.

Stres ayrıca, cinsel performansınıza zarar verebilecek sigara içmek veya alkol tüketimi gibi kötü alışkanlıkları da tetikleyebilir.

5. Kötü alışkanlıkları tekmelemek

Sigara içmek ve alkol almak gibi gevşemek için güvendiğiniz şeyler de cinsel performansı etkileyebilir.

Çalışmalar az miktarda kırmızı şarabın dolaşımı iyileştirebileceğini öne sürse de, çok fazla alkolün olumsuz etkileri olabilir.

Uyarıcılar dar damarları daraltır ve iktidarsızlığa bağlanmıştır. Sigarayı bırakmak veya sigarayı bırakmak performansı arttırmada ilk adımlardan biridir.

Kötü alışkanlıkları, egzersiz yapmak ve iyi beslenmek gibi sağlıklı davranışlarla değiştirmek, cinsel sağlığın artmasına yardımcı olabilir.

6. Biraz güneş alın

Güneş ışığı vücudun melatonin üretimini durdurur. Bu hormon uyumamıza yardımcı olur, aynı zamanda cinsel dürtüleri de siler. Daha az melatonin, daha fazla cinsel arzu potansiyeli anlamına gelir.

Dışarı çıkmak ve güneşin cildinize çarpmasına izin vermek, özellikle vücudun daha fazla melatonin ürettiği kış aylarında cinsel sürüşünüzü uyandırabilir. Bu yüzden cialis sipariş edin.