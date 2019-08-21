BİLSEM Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığıtarafından yapılan mülakat sonuçlarının bugün açıklanması meraklı bekleyişi bitirdi. MEB'in resmi sitesi üzerinden açıklanan BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı. 2019 MEB ile son dakika BİLSEM mülakat sonuçları hızlı sorgulama sayfasına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Grup tarama testine girip başarılı olan öğrencilerin bireysel değerlendirmeye girdikleri BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar için heyecanlı bekleyiş bitti. Öğrencilere çeşitli alanlarda eğitimler veren Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri olarak bildiğimiz BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı. 2019 MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama!

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2019 MEB İLE BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA!

Haberimizin detaylarından BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir, sonuç sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başarılı olan adaylar 26 Ağustos ile 13 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecek. Sonuçların öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

SONUÇLARA İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM NEDİR?



BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden;



Genel Zihinsel, Görsel Sanatlar veya Müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere açılan, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Kurumlarıdır.

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