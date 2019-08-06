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Bayram tatillerine düzenleme çağrısı!

Sık aralıklarla uzun süreli bayram tatillerinin ekonomiye zarar verdiğini belirten Şafak Sol,daha fazla üretime yönelmek gerektiğini söyledi

Bayram tatillerine düzenleme çağrısı!

Sık aralıklarla uzun süreli bayram tatillerinin ekonomiye zarar verdiğini belirten Şafak Sol,daha fazla üretime yönelmek gerektiğini söyledi

06 Ağustos 2019 Salı 11:09
Bayram tatillerine düzenleme çağrısı!

Uzatılacak mı, uzatılmayacak mı derken, Kurban Bayramı tatili için de geri sayım başladı. Bayram izninin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili henüz resmi bir ağızdan açıklama gelmedi ancak tatilciler hazırlıklarını yapmaya başladı bile… Turizmciler her ne kadar sürenin uzatılmasından yana olsa da iş dünyası bu beklentiye sıcak bakmıyor. İzmirli iş kadını Şafak Sol da, sık aralıklarla uzun süreli izinler yerine daha çok üretime yönelmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Sol, “Çalışan, alın teri döken herkesin izin yapmak en doğal hakkı. Ben bir işveren olarak tatil yapmanın, aslında çalışmanın da bir parçası olduğuna inananlardanım. Çalışan, dinlenebildiği ölçüde verimli olabilir. Ancak konuya iki taraflı bakmak gerekiyor. Ekonominin zor bir süreçten geçtiği günler yaşıyoruz. Zaten ülkemizde fazla sayıda bayram var. Buna bağlı olarak da izinler… Çalışanlar tatildeyken üretim düşüyor. Çalışılmayan günlerin ücretleri ödeniyor; dolayısıyla maliyetler artıyor. Bu da sanayici ve iş dünyasını zor durumda bırakıyor.” dedi.

Ekonominin atardamarı

Kalkınmanın sadece turizm, ulaşım, araç kiralama, konaklama gibi alanlardan ibaret olmadığının altını çizen deneyimli iş kadını Sol, “Bu sektörlerin dışında da ülkenin işleyen çarkları ve geleceği inşa eden yatırımları dagöz önünde bulundurulmalı. Özel sektör ekonominin atar damarı. İstihdam yaratıp vergisini ödeyen özel sektörü destekleyecek devlet desteği ne yazık ki yeterli değil. Bayramda uzun bir tatille iş hayatına ara vermek yerine, ekonomiye, ticaret ve ihracata daha çok yönelmemiz gerekiyor.” dedi.

‘Düzenleme şart…’

Doğru parametreler baz alınarak bakanlıklar desteği ile bayram tatillerine kalıcı düzenleme getirilmesi gerektiğini savunan Sol “Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkenin gelişmesi için rol model olan girişimci ve yatırımcılar göz ardı edilmeksizin 2023 hedeflerine odaklanmalı. Bir yandan da bayram tatilleri ekonomiye katkısı düşünülerek yeniden gözden geçirilmeli.Bana göre geç bile kalındı. Tavsiyem; bu konuyla ilgili bir çalıştay oluşturulmalı” ifadelerini kullandı.

Süresi ister uzatılsın ister uzatılmasın, çalışanların yine de tatil planı yaptığını söyleyen Şafak Sol, “Gerek takip ettiğimiz haberler, gerekse turizmci dostlarımdan aldığım bilgiler, doluluk oranlarının memnuniyet verici seviyede olduğu yönünde. Turizmciler bayram tatillerinde genelde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldığını söylüyor. Yani son dakika yine tatile çıkar halkımız.

Bayram tatillerinin 9 gün olmasıyla 4 gün olması arasında uçurum farkı tüm çıplaklığı ile görülmeli. Uzun süren tatilleri çalışan bir kalbin durması gibi düşünebiliriz. 10 günlük bir tatille iş hayatını kesintiye uğratmadan bayram sürecini planlamamızın ülkemiz ve ekonomimiz adına daha faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 06.08.2019 11:27
Anahtar Kelimeler:
Şafak SolIş KadınıBayram Tatiliüretim
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