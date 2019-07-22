bayan uzun ceket modelleri

Ceket modelleri birçok çeşidi, model ve rengiyle kadın, erkek tüm sektörün vazgeçilmez ürünlerindendir. Ceket modelleri, çalışan kesimin daha resmi ve klasik tarzda tercihi olurken, gençler ve ev hanımlarının tarzı da çok değişkenlik gösterir.

Ceket Modelleri Bayan

Gabardin, kaşe, saten, keten, kanvas, kot, deri, organze, file ve daha birçok kumaşın cekete dönüştüğü ve birbirinden tarz insanların üzerinde şüphesiz çok şık durduğu görülmektedir.

Erkeklerde gömlek, kravat üzerine giyilebildiği gibi yazlık tshirt ve yakası açık gömleklerle hatta yakasız gömleklerle bile giyilebilir. Ceket modelleri spor giyinen kimselere de kot, keten gibi spor kesim ceketleri sunmaktadır. Tayt üzeri file ceket bile şu sıralar revaçta olup bayanların çok tercih ettiği bir modeldir.

Deri Ceket Modelleri

Deri ceket herkesin her kesimin sevdiği bir ceket tazı olup, zincirli, metal süslemeliler gençler arasında tercih edilir. Yakalı ve cepli sade modellerini de giyen kesim çoğunluktadır. Takım elbise ceket modelleri daha çok resmi ve kamu çalışanlarının tercihi ve kurtarıcısı olarak raflarda ve dolaplarda yerini almıştır. Sizde ceket modelleri hakkında bilgi edinmek ve tarzınıza uygun bir ceket sahibi olmak istiyorsanız https://www.5in1canpolat.com/ceket-15 adresinden ürünlere ulaşabilirsiniz.