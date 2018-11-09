Bakanlar Kampüse Hoşgeldin Projesi İçin Kamera Karşısına Geçti

Kampüse Hoşgeldin projesi kapsamında hazırlanan tanıtım filmine birçok bakan ve Ak Parti'li yönetici katıldı.

Bakanlar ve milletvekilleri, AK Parti yöneticileri kamera karşısına geçti. Öğrencilik yıllarına dönüldü hatıralar anlatıldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Klip, AK Parti Gençlik Kolları'nın ''Kampüse Hoşgeldin'' projesinin tanıtımı için hazırlandı. Devletin zirvesi ve siyasetin tanınmış simaları öğrenciliğe ilişkin tüyolar paylaştı. 2016 yılında hayata geçirilen projenin amacı 81 ilde üniversiteye yeni başlayan gençlere ulaşmak ve üniversiteye başlarken işlerini kolaylaştırmak.

İşte o tanıtım filmi;