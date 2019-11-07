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Ankara Nakliyat

Ankara memur kesimin çoğunlukta olduğu bir şehirdir. Bu bakımdan şehir oldukça sık olarak göç alır ve göç verir. Ankara nakliye çalışmaları da bu nedene bağlı olarak oldukça hareketlidir. Şehirde her gün birileri şehir içinde ya da şehir dışında göç hizmetinden yararlanır.

Ankara Nakliyat

Ankara memur kesimin çoğunlukta olduğu bir şehirdir. Bu bakımdan şehir oldukça sık olarak göç alır ve göç verir. Ankara nakliye çalışmaları da bu nedene bağlı olarak oldukça hareketlidir. Şehirde her gün birileri şehir içinde ya da şehir dışında göç hizmetinden yararlanır.

07 Kasım 2019 Perşembe 22:58
Ankara Nakliyat

Ankara memur kesimin çoğunlukta olduğu bir şehirdir. Bu bakımdan şehir oldukça sık olarak göç alır ve göç verir. Ankara nakliye çalışmaları da bu nedene bağlı olarak oldukça hareketlidir. Şehirde her gün birileri şehir içinde ya da şehir dışında göç hizmetinden yararlanır.

  Nakliye konusunda işine ve kendine saygı duyan firmalar ile çalışmak önemlidir. Eşya taşım hizmeti verirken eşyaları bir emanet olarak görecek firmalardan hizmet almak gerekir. Günümüzde eşya taşıma hizmetinde eşyaları garantisiz ya da sigortasız taşıyan firma yoktur. Fakat bu garanti ya da sigortaların sözde değil özde olduğu firma sayısı oldukça azdır. Bu bakımdan Ankara içinde gerçekten garantili olarak nakliye hizmeti veren firmamız ile çalışmak gerekir.

  Garantili Eşya Taşıma Hizmeti

   Garantili ya da sigortalı eşya taşıma her nakliye firmasından duyacağınız sözler arasında yer alır. Fakat bu sözlerin içeriği oldukça önemlidir. Eşya taşıma hizmeti için yapılacak olan çalışmalarda eşyaların sigortalanması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan ilki eşyaların kontrolünün sağlanmasıdır.

   Eşya kontrolleri ilk olarak eksper hizmeti ile sağlanır. Nakliye hizmeti talep ettiğiniz anda hemen nakliye çalışanları yola çıkacaktır. Adrese kadar gelerek gerekli çalışmalara başlanır. Burada eşyalar için tek tek inceleme yapılır. Ankara nakliyat yapılan incelme sonrasında ise sözleşme hazırlanır. Sözleşemeye göre fiyat belirlenir. Eşyaların zarar görmesi durumu belirlenir. Bu hizmetin tamamı firmamız tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.

Firma Güvenilirliği Önemli Mi?

  Ankara Nakliye çalışmaları için pek çok kişi sözleşme yapıldığından dolayı firmaya önem vermez. Fakat nakliye çalışmalarında sözleşmeden daha önemli olan şey firma güvenilirliğidir. Nakliye için yapılan sözleşmenin hukuki olarak dayanağı bulunmaktadır. Fakat pek çok kişi eşyaları hasar görse de hukuki olarak sözleşmenin arkasından gitmez.

  Sözleşme firma ile karşılıklı olarak hazırlanmaktadır. Pek çok firma hazırlanacak sözleşmeye alt maddeler ekleyerek işin içinden çıkabilir. İş ahlakına oldukça ters olan bu durumlar müşterileri mağdur edecek şekilde hazırlanır. Firmalar işlemlerden sonra hızla işin içinden çıkacaktır. Fakat profesyonel olarak hizmet veren nakliye firmalarında bundan söz edilemez.

   Teknik olarak kaliteli hizmet veren nakliye firmalarında genelde sorunsuz bir taşıma işlemi gerçekleşir. Genelde uzun yıllardır bu sektörde hizmet veren firmalar kendi kalitesinden asla ödün vermez. Böyle firmalar karşılaştıkları sorunlar karşısında hemen çözüm üretmeye başlar. Sözleşme dahi olmadan bu firmalar müşterilerini mağdur etmeyecektir. Bu bakımdan nakliye için uzun yıllardır bu sektörde hizmet veren firmamızdan yararlanmak sizleri mağdur etmez.

Müşteri Memnuniyet Takibi

  Evden eve nakliye hizmeti veren firmamız taşınmanın hemen ardından yanınızdan ayrılacak bir firma değildir. Taşınma sonrasında üzerine düşen firmamız sizden memnuniyet üzerine fikir alacaktır. Bu esnada yapılan çalışmalar baştan sona değerlendirilir. İlk aşamada verilen ücretsiz hizmetler. Eşyalarınızın paketlenmesi ve doğru etiketlenmesi için kontroller sağlanır.

  Eşyaların doğru şekilde taşınması ve yerleştirilmesi gibi konular için de gerekli kontroller sağlanır. Son aşamada ise güler yüz ve sorun çözme hızı ile ilgili bilgiler alınır. Tüm bu maddeler birleştirilerek müşteri memnuniyeti anketi halini almıştır. Böylece sizin yaptırımınızı daha kuvvetli hale getirecek çalışmalar bulunur.

Yüzde Yüz Müşteri Memnuniyeti Hedefi

  Müşteri memnuniyet nakliye çalışmaları yapan firmalar için olmazsa olmaz konuların başında gelir. Fakat ülkemizde hizmet veren pek çok firma için bu konu sadece sözde kalmaktadır. Firmamız müşteri memnuniyeti için hedefini yüzde yüz tutmaktadır. Çünkü yaptığımız nakliye çalışmalarında müşterilerimizi memnun etmeyecek hiçbir aşama bulunmamaktadır. Baştan sona tüm çalışmalarımızda müşteri memnuniyeti için titizlik ile çalışılır.

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ankara nakliyat
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