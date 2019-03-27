Ani Hava Değişimlerinde Ne Yapmalıyız?

Cennet vatanımız bize 4 mevsimi doyasıya yaşatıyor!

Mevsim geçişleri özellikle ülkemizde çok belirgin olarak yaşanıyor. Aynı gün içerisinde mont, kazak ve hatta tişört ile sokakta insanları gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Sabah fırtına çıkıyor, öğlen güneş yakıyor akşam üstü bir de bakıyorsunuz yağmur yağıyor. Ardından ‘şifayı kapıyoruz’. 4 mevsimi yaşamanın bedeli de işte bu!

Bu mevsimlerde neden çok hastalanıyoruz?

Ani ısı değişiklikleri vücudun direncini oldukça zayıflatıyor.Hava koşullarının değişmesi ısı düzenleme mekanizmalarını hazırlıksız yakalayarak hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bağışıklık sistemi de bu mekanizmalarla beraber çalıştığından vücut direnci düşebiliyor. Özellikle mevsim geçişleri ani hava değişiklerinin yaşandığı dönemler olduğu için vücut direnç göstermekte güçlük çekiyor. Gece gündüz ısı farkı, nem ve basınç farkları havada dolaşan partikül miktarlarında değişimler yaratıyor. Bu partiküllerin vücudumuza nasıl etki edeceği o anda vücudumuzun nasıl bir dirence sahip olduğuna bağlı. Yani vücut direncimiz düşerse hastalık riskimiz o kadar yükseliyor. Bu nedenle mevsim geçişlerinde düşen vücut direnci nedeniyle sıkça hastalanabiliyoruz.

Peki neler yapmalıyız?

- Bolca su tüketmeliyiz. Vücudu sıvı ihtiyacını karşılamak mikropların vücutta serbestçe dolaşmasını engelleyecektir.

- Sigara ve alkolden uzak durmakta fayda var. Bilhassa sigara vücudun performansını yaklaşık %60 aşağı çekiyor. Yani direncini de düşürüyor. Bu nedenle sigara ve alkol tüketiminiz tekrar gözden geçirin.

- Bulunduğunuz ortam havalandırmayı unutmayın.

- Balık yağı, arı poleni, vitamin kompleksleri, yeşil çay gibi vücudun direncini arttıracak şeyler tüketmek yararınıza olacaktır. Sadece hasta olduğunuzda değil, önleyici etkileri nedeniyle hasta değilken de kullanmak faydalı.

- Ve tabii ki spor yapın. Spor yapmak vücut direncinizi arttırır ve hastalanmanızı engeller.