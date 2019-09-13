Afro Dalgası Ne Kadar Kullanılır?

Kadınlar için saçlarda gerçekleştirilen uygulamalarda en önemli nokta, en güzel görüntüyü oluşturan ve uzun süre etkisini yetinmeyen saçların elde edilmesidir. Bu nedenle son dönemlerde çok sık şekilde tercih edilmeye başlanan afrika örgüsü bu avantajın elde edilmesini sağlamaktadır.

Bu saç stili, Afrika insanlarının saçlarında uyguladığı tek tek örgü yöntemi ile dalgalı bir görüntü elde edilmesinden kaynaklanır. Saçların öncelikle dip kısmında uygulanması ardından sentetik eklentiler yapılması ile saç daha uzun ve örgülü bir görüntüye kavuşturulmaktadır. Özellikle saçlarda renk değişimi elde etmek için afro dalgası çok sık tercih edilen bir saç stili oluşturmaktadır.

Hacimli ve dolgun bir görüntü oluşturan bu yöntem sayesinde uzun bir süre saçınızda aynı nitelikli görselliği ve estetiği elde etmeniz mümkün olmaktadır. Rüzgarlı koşullarda bile bozulması ve etkisini yitirmesi zor bir durum olan bu saç stilinde kullanım ömrü genellikle 3 ay gibi bir süre sunmaktadır.

İnce bukleler sayesinde bir afro-amerikan görüntüsü oluşturabileceğiniz bu saç dalgası, aslında orjinal olmasa da orijinaline çok yakın bir görüntü oluşturmaktadır. Profesyonel kişiler tarafından uygulanması ile birlikte iyi bir bakım sayesinde de bu görüntü çok daha uzun süre aynı yapı ile korunabilir. Bu işlem hakkında Medusa Hair Studio ve (0 532 500 57 29) numara üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Afro Dalgası İçin Uzun Ömürlü Kullanım

Birçok farklı işletmede afrika örgüsü fiyatları konusunda değişen rakamlar ödeyerek almış olduğunuz bu hizmet sonrasında iyi bir bakım ile daha uzun ömürlü kullanım elde edebilirsiniz. Bu noktada gerçekleştirilen bu uygulama sonrasında saç kremini çok düşük miktarda kullanmalısınız.

Deniz veya havuza girdikten sonra kısa süre içerisinde saçınıza yıkamalı, şampuanlarınızı parabensiz ve bitkisel şampuanlardan seçmelisiniz. Uzun süre saçınızın güneş görmesinden ve çok yüksek ısıya maruz kalmasından sakınmalısınız. Saçlarınızı çok sık şekilde boyamaktan ve renk değişiminden kaçınılmalı, sürekli bir şekilde fön makinesi veya maşa gibi aletlerle saç şekillendirme işlemlerinden uzak durmalısınız.

Saçınızı yıkama işlemini ortalama olarak haftada bir ya da iki kere yaptığınızda 3 ay gibi bir ortalama süreyi daha uzun bir noktaya çekebilirsiniz. Fakat gerçek saçlarınızın sağlığını kaybetmemesi ve yapılan bu örgü işlemi sonrasında sentetik malzemelerin ömrünü yitirmemesi açısından bu süre en doğru tercihlerden birini oluşturmaktadır.