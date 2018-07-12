İçerik Yazarlığı Nedir? İçerik Yazarak Nasıl Para Kazanılır?

İçerik Yazarlığı son dönemlerin en popüler mesleklerinden biri haline geldi. Kazanç olarak ne kadar çok çalışırsan o kadar çok kazanırsın türüne giren içerik yazarlığı ilk etapta kolay gibi görünse de kendi içinde zorlukları bulunuyor.

Kimler İçerik Yazarlığı Yapabilir?

İçerik yazarlığı yapmak için yazma yeteneği olması şarttır. Yazmayı seven kişilerin daha çok başarılı olduğu bir meslektir. İçerik Yazarlığı özellikle son dönemlerde internette yükselmek isteyenlerin özgün içerik ihtiyacına oranla ortaya çıkmış bir meslektir. Eski zamanlarda metin yazarı olarak da nitelendirilebilecek olan içerik yazarlığı yazmayı seven hemen hemen herkesin kolaylıkla yapabileceği bir meslektir.

İçerik Yazarlığı Yaparak Ne Kadar Para Kazanılabilir?

İçerik Yazarlığı yaparak ciddigelir elde etmek mümkündür. Peki içerik yazarlığı yaparak ne kadar para kazanılır sorusunun cevabı nedir. İnternette içerik yazarlığı standart fiyatlar üzerinden ücretlendirilir. Örneğin, 100 kelimesi 1 tl gibi rakamlar üzerinden hesaplanır. Bu da 500 kelimeik bir içerik 5 tl kazanç demektir. Günde 10 adet 500 kelimelik içerik yazarsanız 50 tl kazancınız olur. Günde 50 tl kazanç ayda 1500 tl kazanç demektir.

Tabi ki bu rakamlar en alt limit rakamlarıdır. Siz kendi müşterinizi edindikten sonra çok daha yüksek fiyatlara içerik yazabilirsiniz. Örneğin, şuan piyasada içerik başı 20 tl'ye yazan kişiler mevcut. 20 tl'den günlük 5 içerik yazılırsa günlük kazanç 100 tl olur ki bu da aylık 3000 tl kazanca tekabül etmektedir.

İçerik Yazarlığının Zorlukları Nelerdir?

İçerik yazarlığı yapmanın avantajları kadar zorlukları da vardır. İlk başlarda iş sıkıntısı çekebilirsiniz. İşe yeni başladığınızda müşteri bulmakda zorlanabilirsiniz ancak internette bu iş için geliştirilmiş özel web siteleri vardır. İçerik ihtiyacı olan ile içerik üretenleri bir araya getiren web sitelerine kaydolarak sipariş alabilirsiniz. İçerik ajanslarının altında freelance yazarolarak çalışmak isteyebilirsiniz ancak yukarıda bahsettiğimiz gibi çokk düşük ücretler teklif edilir.

İçerik yazarlığı yapmak isteyenler kendilerine ait bir web sitesi kurarak bunun üzerinden içerik satışı yapmaları daha güvenlidir. Önceden hazırladığınız içerikleri web sitesine demo versiyonu ile yükleyip müşterilerin beğenisine sunarsınız. İçerikleri satın almak isteyenler kredi kartı, havale veya mobil ödeme gibi yöntemlerle ödemeyi yapıp içeriği istediği formatta indirebilir.

İçerik yazarlığı konusunda daha detaylı bilgilere ilerleyen günlerde daha fazla değineceğiz.

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