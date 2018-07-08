Yeni KHK ile EGM'den 8998 Polis İhraç Edildi- İşte İsim Listesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan son KHK ile EGM'den 8998 adet polis ihraç edildi.

En kapsamlı OHAL KHK'sı olan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan 10 binden fazla kişi ihraç edildi. Terör örgütü bağlantısı nedeniyle kamudaki görevinden ihraç edilen personeller arasında en çok sayı yine Emniyetin oldu. EGM'den farklı rütbe ve kadrolarda 8992 polis ihraç edildi.

İhraç edilenler şu şekilde;

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