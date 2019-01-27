Uzman Çavuşlar Bekçi Olmak İstiyor!

Çeşitli sebeplerden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki uzman çavuşluk görevlerinden istifa eden uzman çavuşlar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Bekçi Kadrolarına atanmayı talep ediyorlar. Sosyal medyada bu taleplerini dile getiren uzman çavuşları istekleri karşılık bulacak mı henüz bilinmiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapmakta iken çeşitli sebeplerden dolayı, örneğin sağlıki aile, vs gibi nedenlerle uzman çavuşluk görevinden istifa eden uzman çavuşlar için yine bir alım olacak mı?

UZMAN ÇAVUŞLARA ÖZEL KADRO AÇILMIŞTI!

Bilindiği Üzere Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri CTE Genel Müdürlüğü için 4 bin İKM alımı geçtiğimiz yıllarda yapılmış ve istifa eden uzman çavuşlar için özel kadro açılmıştı.

CTE 4 bin İKM alımına benzer olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Bekçi alımları için de buna benzer bir çalışmanın yapılması için harekete geçen uzman çavuşlar sosyal medyada,

SOSYAL MEDYADA TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİLER!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Twittter'da büyük bir çalışma yaparak dikkat çekmeyi başardılar.

2016 yılının Aralık ayında Ceza ve Tevkifevlerinde görev almak üzere 4 bin İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'da çalışma başlatılmış ve uzman çavuşlar için özel bir hüküm getirilerek bir defaya mahsus atama yapılmıştı.

Bu durumun Bekçi alımları için de gerçekleştirilmesi için çaba sarf eden uzmanlara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir cevap gelecek mi merak ediliyor.

Sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen adaylar, taleplerinin göz ardı edilmeyerek sonuca ulaşana kadar desteğin sürmesini bekliyorlar. Daha önceki yıllarda Başbakanlık genelgesi gereği en az 2 yıl hizmet süresini dolduran ve kendi isteğiyle görevden ayrılan uzman çavuşlar kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur kadrolarına atanabilmektelerdi.

2016 yılında yapılan son düzenleme ile bu şart 7 yıla çıkarılmıştı. Fakat kurumlardaki yetersiz boş kadrolardan dolayı atamalarla ilgili olarak 7 yıl görev süresini dolduran uzman erbaşlar da sorun yaşamaktalar ve bunun için çözümün hali hazırda bekçi alımları için yapılmasını istemekteler.

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