Tazminatı Artık PÖH'ler ve PÖH Eğitimi Alan Polisler Alabilecek

Operasyon tazminatı üzreinde tartışmalar devam ederken bugün bir gelişme yaşandı.

Memurlar. net'te yer alan haberde önceki gün bazı polisler, yolladıkları mesajlarda operasyon tazminatlarının eksik yattığını dile getirmişti. 200 TL'ye kadar düşen operasyon tazminatları nedeniyle birçok polis mağdur olmuştu.

Ancak bugün alınan yeni bilgilerde operasyon tazminatlarında yeni bir düzenleme yapıldığı ve bu düzenleme ile operasyon tazminatı, temel özel harekat eğitimi kursu gören ve özel harekat birimlerinde görev yapan özel harekat polislerine verilecek. Memurlar'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Ancak tarafımıza iletilen bilgilere göre, bu değişiklik, temel özel harekat eğitimi kursu gören ve özel harekat birimlerinde görev yapan özel harekat polisleri ile operasyonlarda görevlendirilen diğer bazı emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel arasındaki farkın açıklığa kavuşturulmasından kaynaklanmıştır.

Sayıştay Başkanlığı da 2013 tarihli inceleme raporunda, Emniyet Genel Müdürlüğünün operasyon tazminatını ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan personel yerine bütün personeli kapsayacak şekilde ve her ay mutat olarak ödediği tespitini yapmıştı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, son 3 yıldır mevzuata uygun olmayan bir şekilde yapılan operasyon tazminatı ödemeleri düzeltilmiştir. Buna göre operasyon tazminatı sadece temel özel harekat eğitimi kursu gören ve özel harekat birimlerinde görev yapan özel harekat polislerine ödenecektir.

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Kaynak: Memurlar.net