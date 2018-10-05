Soru-Cevap : POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır?

POMEM adaylarından polis alım ilanlarının altına yapılan yorumlarla gelen sorular üzerine, POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır? Tüm Aşamalar Detaylı Anlatım başlıklı haberimizi hazırladık.

KİMLER POMEM BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden P3 puan türünden en az 60,00, önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden en az 70,00 ve üzeri puan alanlar POMEM 10 bin polis alım ilanına başvuru yapabilir.

BAŞVURAN HER ADAY ÇAĞRILIR MI?

Yukarıda kimler başvuru yapabilir başlığı altındaki nitelikleri taşıyan ve başvuru yapan tüm adaylar çağrılır.

POMEM BAŞVURULARINDA YAŞ ŞARTI NEDİR?

POMEM 10 Bin Polis alım ilan kılavuzunda; 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) ibaresi yer alır.

POMEM BOY-KİLO ŞARTI NEDİR?

POMEM 10 bin polis alımlarında boy şartı; Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı yer alır.

KPSS PUANI KÜSÜRATLI İSE BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

POMEM başvuru şartının en önemli koşullarından birisi de KPSS puanının 60 ve 70 olmasıdır. 60 ve 70 puan altında kalan adaylar aldıkları puanlar 59,999 yada 69,999 olsa bile gerekli şartı karşılamadıkları için başvuru yapamazlar. Ancak POMEM başvuru ekranında puan filtresi olmadığı için ön başvurunuz kabul edilir ancak daha sonraki aday çağırma işlemlerinde elenirler. Başvuru için gerekli olan Sınav Ücretini de yatırdığınız için paranız boşa gitmiş olur. Çünkü yatırılan sınav ücreti hiçbir koşulda geri iade edilmez.

POMEM ÖN BAŞVURU İŞLEMİNDEN SONRA NE OLACAK?

POMEM ön başvuru işlemini tamamladıktan sonra sistem tarafından başvurunuz kabul edildiğini ifade eden bir ibare ile birlikte başvuru numarası verilir. Başvuru ekranındaki başvuru numarasını gördükten sonra başvurunuz kabul edilmiş demektir.. Daha sonra Polis Akademisinin mülakat yerlerini açıklamasını beklemek kalıyor.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDIKTAN SONRA NE YAPILACAK?

Ön başvurular tamamladıktan sonra ön sağlık, spor testi ve mülakat için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan duyuru yapılacak. Bu duyuru yapıldığında sınav giriş yerleri açıklanacak. Sınava giderken başvuruda istenen belgelerinde hazırlanıp mülakat sınavına giderken yanınızda götürmelisiniz.

ÖN SAĞLIK MUAYENE AŞAMASINDA NELER OLUYOR?

Ön sağlık muayene aşamasında adayların dış görünüşlerine, vücut tiplerine bakılıyor. Yüzeysel olarak görüntüde inceleme ve değerlendirme yapılıyor. Renk körlüğü, elde ve kolda dövme izleri, boy-kilo endeksine bakılıyor. Kan değerleri, ayrıntılı göz muayenesi vb tahliller ön sağlıkta yapılmaz. Onlar okulu kazandıktan sonra genel sağlık raporu alınırken yapılan işlemlerdir. Ön sağlık aşamasını geçtikten sonra spor aşamasına girmeye hak kazanırsınız.

SPOR AŞAMASINDA NELER OLUYOR?

Polis Akademisi tarafından her parti polis alım ilanı için parkur yayınlanır. Polis adayları bu parkurda Polis Akademisi'nin belirlediği derecede bitirirlerse başarılı sayılıyorlar. Başarılı olan aday bir sonraki aşama olan Sözlü Mülakat aşamasına geçmeye hak kazanıyor.

SÖZLÜ MÜLAKAT AŞAMASINDA NELER OLUYOR?

Sözlü mülakat aşamasında adaylar masada bulunan kapalı soru kağıdından birini çekerek onu cevaplıyor. Soruyu bilen kazanıyor ya da bilmeyen direk eleniyor diye kesin bir şey yok sadece soruyu cevaplamanız biraz artı sağlıyor. Sözlü mülakat aşamasının sonuçları ileri bir tarihte polis akademisi tarafından açıklanıyor. Asil ve yedek aday olarak tebliğ ediliyor.

POMEM alımları ile ilgili merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlar bölümünden iletebilirsiniz.

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