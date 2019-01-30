Son Günlerin Popüler Mesleği Bekçilik Hakkında Az Bilinen Gerçekler!

Son günlerin en popüler mesleklerinden biri haline gelen bekçilik mesleği ile ilgili az bilinen gerçekler var. İlk zamanlarda film karakteri gibi görünen, bekçi denildiğinde akla ilk gelen Kemal Sunal veya Müjdat Gezen gibi isimlerdi.

Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığı'nın yeniden yapılandırması ile hemen hemen polislerle aynı görev yetkilere sahip olan bekçilik mesleği gittikçe popüler olmaya başladı.

POLİS VEYA ASKER OLAMAYANLARIN UMUDU BEKÇİLİK OLDU

Polis veya asker olmak isteyip ancak çeşitli nedenlerle elenerek bu hayaline veda eden yüzbinlerce genç şimdi de bekçi olmak için kolları sıvadı. Üstelik Kamu Personeli Seçme Sınavı yani nam-ı diğer KPSS şartı da aranmayınca ününe ün kattı.

NASIL BEKÇİ OLUNUR?

1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği alımları tamamlandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bekçiler görev yerlerine atandı. Resmi Gazete'de İçişleri Bakanlığı'na 10 bin bekçi kadrosu ihdas edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu rakama ek olarak 500 kişilik daha kadro eklediklerini açıkladı. 2019 yılında 0 bin 500 bekçi alımı yapılacak. Üstelik 2. dönemde tüm şehirlere alımlar yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için en az ilkokul mezunu olmak, askerlik hizmetini tamamlamış olmak ve en fazla 30 yaşında olmak gibi şartları sağlamak gerekiyor.

BEKÇİLİK VE AZ BİLİNEN GERÇEKLER!

Bekçiler de tıpkı polisler gibi yetkilere sahiptirler. Tek farkları yaya olarak gece çalışırlar.

Bekçilerin kimlik sorma, üst baş arama gibi yetkileri mevcuttur. Yani gece yolda yürürken sizden kimlik isteyen bekçilere direnmeyin.

Bekçiler birbirleri ile düdük vasıtası ile haberleşirler. 1 kısa düdük "neredesin", 2 kısa düdük "buraya gel" gibi anlamlar taşır.

Tayin hakları bulunmaz, bu nedenle başvuru şartları arasında ikamet şartı vardır. Ancak becayiş yani yer değiştirme hakları vardır. Valilik onayı ile başka bir yerde görev yapan bekçi ile karşılıklı yer değiştirebilirler.

POMEM'lerde polisler gibi eğitim alırlar.

1. dönemde olmadı ancak 2. dönem bekçi alımları da tıpkı polisler gibi POMEM'ler de yatılı olarak gerçekleştirilecek.

Bekçiler takriben 3000 TL civarında maaş alırlar.

Göreve başlamadan önce Emniyet tarafından belirlenen tabanca için 600 TL ücret öderler. Diğer tüm teçhizat ve üniforma bağlı bulunduğu karakol tarafından ücretsiz olarak verilir.

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