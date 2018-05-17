Son Dakika: PÖH'ler Arasından 500 Komiser Yardımcısı Alımı Yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Akademi resmi sayfasından yapılan açıklamada PÖH'ler arasından komiser yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi. PAEM'lere yapılacak alımda Özel Harekat Polisleri için başvuru detayları şu şekilde;

Ön başvurular 21 Mayıs 2018 ile 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru bilahare yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak , (01/01/1975 ve sonrası doğanlar)

, Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

BAŞVURU ÜCRETİ

Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 200 TL, 21 Mayıs 2018 saat 09.00’dan 30 Mayıs 2018 saat 17.00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 4. Dönem Özel Harekat İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Halkbank İnternet Bankacılığından ve Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. (Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

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