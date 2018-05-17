Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: PÖH'ler Arasından 500 Komiser Yardımcısı Alımı Yapılacak

Akademi resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında Özel Harekat Polisleri arasından 500 adet komiser yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi.

banner396

Son Dakika: PÖH'ler Arasından 500 Komiser Yardımcısı Alımı Yapılacak

Akademi resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında Özel Harekat Polisleri arasından 500 adet komiser yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:28
Son Dakika: PÖH'ler Arasından 500 Komiser Yardımcısı Alımı Yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Akademi resmi sayfasından yapılan açıklamada PÖH'ler arasından komiser yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi. PAEM'lere yapılacak alımda Özel Harekat Polisleri için başvuru detayları şu şekilde;

  • Ön başvurular 21  Mayıs 2018  ile 30  Mayıs 2018 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktırSınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru bilahare yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
  • Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak(01/01/1975 ve sonrası doğanlar)
  • Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
  • Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
  • Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
    PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

BAŞVURU ÜCRETİ

  • Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 200 TL, 21 Mayıs 2018 saat 09.00’dan 30 Mayıs 2018 saat 17.00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 4. Dönem Özel Harekat İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Halkbank İnternet Bankacılığından ve Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. (Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

BAŞVURU EKRANI AÇILDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için ---- >>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.05.2018 12:41
Anahtar Kelimeler:
PaemPöhPöh AlımıKomiser Yardımcısı Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisleri Sevindiren Haber Az Önce Geldi
Polisleri Sevindiren Haber Az Önce Geldi
O Polisleri Sevindiren Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
O Polisleri Sevindiren Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Akademi'den PMYO Eğitim Sonu Sınav Duyurusu
Akademi'den PMYO Eğitim Sonu Sınav Duyurusu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim