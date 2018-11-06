Saray Güvenlik Korucusu Alım İlanı Yayımladı

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 33 Güvenlik Korucusu alımı yapılacağı duyuruldu.

Başvurular 2 Kasım 2018 tarihinde başlamış olup, 12 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.

Yayımlanan ilanda "Çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Saray İlçesine bağlı, Sırımlı Mahallesi (10), Kekikdüzü Mahallesi (8), Çakmak Mahallesi (2), Çartak Mahallesi (1) Çaybağı Mahallesi (5), Kapıköy Mahallesi (3), Kargalı Mahallesi (2),Zincirkıran Mahallesi (2), görev yapmak üzere toplam (33) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri Mülki İdare Amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

GÜVENLİK KORUCUSU ALIM ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Erkek adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olmak, Kadın adaylar için 22 yaşından küçük olmamak

40 yaşından büyük olmamak,

Okuryazar olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.

Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.

Hali hazırda görevlendirileceği Saray İlçesi Mülki sınırlarında ikamet etmek.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.

Siyasi parti üyesi olmamak.

Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.

BAŞVURU YAPARKEN İSTENEN BELGELER

Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,

Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,

Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,

NOT: Sağlık Kurulu Raporu sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanması halinde istenecek olup, Güvenlik Koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir durum olması durumunda başvuran kişinin atama işlemi yapılmayacaktır.

6 adet vesikalık fotoğraf,

Sabıka kaydı,

İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi

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