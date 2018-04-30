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Rütbe Terfi Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavı İtiraz Sonuçları Açıkladı

Polis Akademisi yaptığı açıklamada 2018 Yılı Rütbe Terfi Yöneticilik ile İlgili Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavı İtiraz Sonuçlarını Açıkladı.

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Rütbe Terfi Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavı İtiraz Sonuçları Açıkladı

Polis Akademisi yaptığı açıklamada 2018 Yılı Rütbe Terfi Yöneticilik ile İlgili Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavı İtiraz Sonuçlarını Açıkladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:05
Rütbe Terfi Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavı İtiraz Sonuçları Açıkladı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

Akademi resmi sayfasından yayımlanan duyuruda 2018 Yılı Rütbe Terfi Yöneticilik ile İlgili Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavına Yönelik Maddi Hata İtiraz Sonuç Duyurusuna yer verildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2018 yılı Rütbe Terfi Yöneticilik İle İlgili Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavı 26 Nisan 2018 tarihinde yapılmıştır.

Yöneticilik İle İlgili Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınavı Sonuçları 28/04/2018 tarihinde saat: 13:26 itibarı ile Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır. Anılan

Yönetmeliğin 31. Maddesi gereği Rütbe Terfi Yöneticilik İle İlgili Hizmetiçi Eğitim Sonu Sınav sonuçları için yapılan maddi hata itiraz dilekçesi veren personelin Sınav Değerlendirme Komisyonunca sonuçları yeniden değerlendirilmiştir. 

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Anahtar Kelimeler:
Polis AkademisiHaberRütbe Terfi
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