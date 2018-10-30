POMEM Yaşı 32 Olacak mı?

Polis olmak isteyenler taleplerini iletmek için en popüler sosyal medya platformu olan Twitter üzerinde #POMEM32YaşTalebi etiketi ile mesajlarını iletmeye çalışıyorlar. Peki POMEM yaş şartı 32 olacak mı?

POMEM tarafından yayımlanan 10 bin Polis alımı ile ilgili başvuru şartları şöyleydi;

Lisans mezunları için KPSS'den 60 puan almış olmak,

Önlisans mezunları için KPSS'den 70 puan almış olmak,

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

Genellikle adayların takıldığı şartlar bu 4 maddeden oluşuyor. Kimi adayın KPSS puanı yetmezken, kimi aday yaştan eleniyor, kimisi de birkaç santimlik boy sorunu yüzünden polis olma hayaline veda ediyor.

POMEM POLİS ALIMLARINDA YAŞ ŞARTI 32 OLACAK MI?

Polislik mesleğini seven ve polis olma hayaliyle yatıp kalkan onbinlerce genç polis alımlarındaki yaş şartının esnetilmesini istiyor. Bazı adaylar KPSS'de istenen 60 veya 70 puanın çok olduğunu bazı adaylar ise polis olmak için KPSS'nin şart olmadığını belirtiyor.

Bir diğer önemli husus da polis alımlarındaki yaş şartı olarak görülüyor. 30 yaşından gün almış hatta 35 yaşında olan vatandaşlar bile polis olma hayali olduğunu belirterek ''memuriyet yaşı 35 o halde polis olma yaş şartı da 35 olsun'' diyerek bu konudaki görüşlerini dile getiriyor.

Polis olmak isteyen ancak KPSS, yaş veya boy şartı gibi şartlarda takılan adaylar sosyal medya platformu üzerinden bir ara gelerek taleplerini yetkili isimlere iletmeye çalışıyor. Bizde KPSS CAFE olarak her zaman takipçilerimizin ve okurlarımızın taleplerini iletmeleri noktasında destek olmaya çalışıyoruz.

Twitter üzerinden başlatılan #PomemKpssYaşBoyEsnetilsin ve #POMEM32YaşTalebi etiketi altında polis olmak isteyen adaylar taleplerini dile getiriyor.

O talep mesajlarından bazıları şöyle;

''Kanun değişikliği Resmî gazetede yayınlandı. Artık sadece yönetmelikle belirlemek kaldı. Sayın Bakanım POMEM alımlarında yaş şartının 1 Ocak 32 yaşını doldurmamak olarak düzenlenmesini istiyoruz.Lütfen sesimize kulak verin. ''

''hiçbir terör örgütüyle ilişigimiz yok, sağlığımız yerinde çok şükür ve polisliği çok seviyoruz severek yapacak olanlari da göz ardı etmeyin lütfen bakanım POMEM de 32 YAŞ...''

''3 yıllk magduriyeti görüp POMEM YAŞ ŞARTINDA 1Ocak itibariyle 32 YAŞINI DOLDURMAMİŞ OLARAK değişikliğe gitmeleridir Haklı talebimzi görmelerini umuyoruz.Liyakat sahibi gençleri duyun''

''yaş engeline biz takıldık bizden sonra katılacak olanlarda mağdur olmasın''

''lütfen sesimizi duyun.yas şartı 1 Ocak 1986 ve sonrası olarak düzenlenmesini talep ediyoruz.''

''Zamanında askerlik şartı yoktu takıldım sonrasında askerlik şartı geldi yaşı düşürdüler yine takıldım bari bu garibanlar takılmasın''

''Polislik alımlarında “31 Aralık ibaresi ve 30 yaş şartının “1986-1987-1988-1989-1990...” vb. yaş gruplarını her yıl rutin olarak mağdur etmektedir.Polis alımlarında yaş şartı 1 Ocak esas alınarak 32 yaşını doldurmamış olarak talep etmekteyiz ''

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