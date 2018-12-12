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POMEM Yaş Şartında Umutlar Bakan Süleyman Soylu'da!

POMEM yaş şartının esnetilmesini isteyen adaylar umutlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağladı. Sosyal medya platformları üzerinden yaş şartının 32'ye çıkarılmasını isteyen adaylar #32YaştaUmutlarSoyluda etiketi altında taleplerini yetkililere iletmeye çalışıyor.

POMEM Yaş Şartında Umutlar Bakan Süleyman Soylu'da!

POMEM yaş şartının esnetilmesini isteyen adaylar umutlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağladı. Sosyal medya platformları üzerinden yaş şartının 32'ye çıkarılmasını isteyen adaylar #32YaştaUmutlarSoyluda etiketi altında taleplerini yetkililere iletmeye çalışıyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:01
POMEM Yaş Şartında Umutlar Bakan Süleyman Soylu'da!

POMEM yaş şartının esnetilmesini isteyen adaylar umutlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağladı. Sosyal medya platformları üzerinden yaş şartının 32'ye çıkarılmasını isteyen adaylar #32YaştaUmutlarSoyluda etiketi altında taleplerini yetkililere iletmeye çalışıyor.

10 BİN POLİS ALIMI

10 bin polis alımı ile ilgili Polis Akademisi'nin ilana çıkması polis olma hayali kuran birçok gencimizi sevindirmişti ancak POMEM Polis Alım Başvuru Kılavuzu incelendiğinde birçok hayal kırıklıkları yaşanmıştı.

POMEM tarafından yayımlanan 10 bin Polis alımı ile ilgili başvuru şartları şöyleydi;

  • Lisans mezunları için KPSS'den 60 puan almış olmak,
  • Önlisans mezunları için KPSS'den 70 puan almış olmak,
  • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), 

Genellikle adayların takıldığı şartlar bu 4 maddeden oluşuyor. Kimi adayın KPSS puanı yetmezken, kimi aday yaştan eleniyor, kimisi de birkaç santimlik boy sorunu yüzünden polis olma hayaline veda ediyor.

POMEM POLİS ALIMLARINDA KPSS, YAŞ VE BOY ŞARTI ESNETİLECEK Mİ?

Polislik mesleğini seven ve polis olma hayalleri kuran onbinlerce genç vatandaşımız polis alımlarındaki KPSS, yaş ve boy şartının esnetilmesini talep ediyor. Bazı adaylar KPSS'de istenen 60 veya 70 puanın çok olduğunu bazı adaylar ise polis olmak için KPSS'nin şart olmadığını belirtiyor. 

Bir diğer önemli husus da polis alımlarındaki yaş şartı olarak görülüyor. 30 yaşından gün almış hatta 32 yaşında olan vatandaşlar bile polis olma hayali olduğunu belirterek bu konudaki görüşlerini dile getiriyor.

Polis olmak isteyen ancak KPSS, yaş veya boy şartı gibi şartlarda takılan adaylar sosyal medya platformu üzerinden bir araya gelerek taleplerini yetkili isimlere iletmeye çalışıyor. Bizde KPSS CAFE olarak her zaman takipçilerimizin ve okurlarımızın taleplerini iletmeleri noktasında destek olmaya çalışıyoruz.

Twitter üzerinden başlatılan #32YaştaUmutlarSoyluda etiketi altında polis olmak isteyen adaylar taleplerini dile getiriyor. 

İşte o taleplerden bazıları şöyle;

"Sayın devlet büyüklerim, yanlış yaş hesaplamasından dolayı mağdur durumdayız. 24.Dönem POMEM ve daha sonraki alımlarında yaş şartının 1 Ocak 32 yaşını doldurmamış olarak düzenlenmesini istiyoruz."

"Gençlerin sesine kulak verin. Bu görevde her şeyden çok vatansever, liyakat sahibi gençlere ihtiyaç var. Gençlere verdiğiniz değeri biliyoruz ve eminiz onları kırmayacak, küstürmeyeceksiniz."

"Müjde bekliyoruz.Yaş şartının 1 Ocak itibari ile 32 doldurmamış olarak güncellenmesini talep ediyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun.Fiziki mülakat ile alım yapılan bir yerde yaşın önemi yoktur. Artık bizleri görün"

"Kanun değişikliği Resmî gazetede yayınlandı. Artık sadece yönetmelikle belirlemek kaldı. Sayın Bakanım POMEM alımlarında yaş şartının 1 Ocak 32 yaşını doldurmamak olarak düzenlenmesini istiyoruz.Lütfen sesimize kulak verin."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
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vatandaş 5 gün önce

herşeyin bir oluru var

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Lütfennnn 5 gün önce

Önlisans kpss 65 olsunnn 70 puan fazla bizimde hayallerimiz gercek olsunnn lütfeeeennnn

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ünal 5 gün önce

Yaş esnetilsin 32 yaş normal lisans 50 önlisans 60 olmalı Kpss olmasın demedik ama bu sınav yılda bir yapılıyor o kadar emek ve alınan eğitime yazık bu durumda olan birçok aday var sayın bakanım

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Ahmet 5 gün önce

Kapss 70 şartı düşürülşun

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Merve 5 gün önce

Sapmadan dolayı yaptığım.nete gore kpss puanım 75 olması gerekirken 69.5876 gibi bir sonuçla karşılaştım tek mağdur da ben değilim ya yeniden hesaplasın yada kpss 65 yada 60 olsun onlisans

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vatandaş 5 gün önce

şartlar gayet makul.Bence esnetilmemeli.Hatta ön lisans kpss 80 olmalı.

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Buğra 5 gün önce

Ortaöğretim kpss giremiyor mu

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Vatandaş 5 gün önce

Sartlar bencede gayet iyi hatta dahada dusmeli yas sarti kimse kusura bakmasin seni alacaklar 32 yaşında ya 23 yasindaki genç ne olacak peki

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musti 5 gün önce @Vatandaş

32 yaşındaki adam ne yapacak lannnnnn o yaşta işi yoksaaa. Derdine bak 23 yaş ne yapacakmış.

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