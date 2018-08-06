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POMEM ve PÖH Alımlarında Yaş 32 Olacak mı?

Sosyal Medya son yıllarda talep ve istekleri hükümete bildirmenin en garanti yollarından biri haline geldi. POMEM ve PÖH alımları ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planında alım yapılacağı bildirilmişti. Yaş şartına takılanlar POMEM ve PÖH alımlarında yaş 32 olsun kampanyası başlattılar.

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POMEM ve PÖH Alımlarında Yaş 32 Olacak mı?

Sosyal Medya son yıllarda talep ve istekleri hükümete bildirmenin en garanti yollarından biri haline geldi. POMEM ve PÖH alımları ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planında alım yapılacağı bildirilmişti. Yaş şartına takılanlar POMEM ve PÖH alımlarında yaş 32 olsun kampanyası başlattılar.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:55
POMEM ve PÖH Alımlarında Yaş 32 Olacak mı?

Sosyal Medya son yıllarda talep ve istekleri hükümete bildirmenin en garanti yollarından biri haline geldi. POMEM ve PÖH alımları ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planında alım yapılacağı bildirilmişti. Yaş şartına takılanlar POMEM ve PÖH alımlarında yaş 32 olsun kampanyası başlattılar.

Memurlukta 35 olan yaş şartı için genel kamuoyu görüşü POMEM ve PÖH alımlarında 32 yaşın makul olacağını düşünüyor.

İşte o tweetlerden bazıları;

#POMEMvePÖHYaş32Olsun
35 olan memur olma yaşı Polis alımlarında da uygulanmalıdır...
Vatanını seven binlerce genç bu düzenlemeyi bekliyor.
"1 OCAK itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmak"ideal olacaktır Sn Bakanim

— Cevocan (@cevriyeyldrml) 6 Ağustos 2018

3 Yıldır Bizleri yok yere engellediniz.Kanun değişikliğinde yanlış YAŞ Hesaplamasını görün artık.
23.Dönem ve sonrası alımların “1 Ocak 32 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK”olarak düzenlenmeli #POMEMvePÖHYaş32Olsun

— #ibo_ç (@Gamzeylmz20) 6 Ağustos 2018

Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Yaş şartının 1 ocak itibari ile 32 yaşını doldurmamış olmasını talep ediyoruz.

Yıllardır hakkımızı gaspeden fetöcü şerefsizler yüzünden Polislik hayalimize engel koymayın.#POMEMvePÖHYaş32Olsun

— Türk Soycu (@TurkSoycuyuz) 6 Ağustos 2018

vatan için gözünü kirpmadan canını verecek gençlerimizi kırmayalım #POMEMvePÖHYaş32Olsun

— emre kaplann (@emrekaplan355) 6 Ağustos 2018

"Ben Polis olacağım, mimar olmak istemiyorum."

- Komiser Yrd.Kübra Doğanay (15 Temmuz Gölbaşı şehidi)Sehidimizi rahmetle anıyoruz. Sn Bakanım bizi duyun biz de Şehit Kübra'nın izindeyiz bizler polis olmak istiyoruz.#POMEMvePÖHYaş32Olsun

— #ibo_ç (@Gamzeylmz20) 6 Ağustos 2018

#PomemvePöhYaş32Olsun
Sayın Bakanım binlerce insanın polis gibi şerefli bir görevi yerine getirmesi için önlerindeki tek engel yastir

— akif yuksel (@akifyuksel2) 6 Ağustos 2018

Yıllardır bayramlar buruk. Yaş düzelsin de bari bu bayram mutlu olalım sayın bakanım #POMEMvePÖHYaş32Olsun

— SdfAkky (@AkkySdf) 6 Ağustos 2018

#PomemvePöhYaş32Olsun 35 e kadar yolu var bence bir kaymakamın yaş sınırı 35 ise polisligin neden degil

— Fatih Demir
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.08.2018 22:04
Anahtar Kelimeler:
pomem pöh alımlarında yaş olacak
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