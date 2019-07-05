Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99795
ALTIN
252.560
DOLAR
5.6152
STERLIN
6.9988
EURO
6.3094
KPSS Hazırlığında Olanlar Dikkat
Ünlü Yazara Başörtülüleri Aşağılamaktan Hapis Cezası!
İşte memur ve emeklinin yeni maaşları
Erdoğan'dan kadın üniversitesi açıklaması
Ünlü Oyuncu Tatilde Hayatını Kaybetti!

POMEM ve PMYO Sınav Tarihi Belli Oldu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusu ile POMEM ve PMYO eğitim sonu sınav tarihleri açıklandı. İşte detaylar...

POMEM ve PMYO Sınav Tarihi Belli Oldu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusu ile POMEM ve PMYO eğitim sonu sınav tarihleri açıklandı. İşte detaylar...

05 Temmuz 2019 Cuma 15:31
POMEM ve PMYO Sınav Tarihi Belli Oldu!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusu ile POMEM ve PMYO eğitim sonu sınav tarihleri açıklandı. İşte detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda "Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olup, değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde  22 Temmuz 2019 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.30’da, POMEM mezunları için saat: 10.00’da yapılacaktır. 
   Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
pomem pmyo sınav tarihi belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bekçi Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!
Bekçi Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!
EGM KPSS'siz Önlisans Mezunu Büro Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
EGM KPSS'siz Önlisans Mezunu Büro Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Bekçi Sınav Tarihi ve Yerleri Belli Oldu!
Bekçi Sınav Tarihi ve Yerleri Belli Oldu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim