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( POMEM - PAEM ) Polis Alımında KPSS Düzenlemesi Yapıldı!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve resmi gazetede yayınlanan POMEM, PAEM alım şartları arasında yer alan KPSS değişikliği dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda yaş şartını düşürmek takdiri İçişleri Bakanlığı'na verilmişti. Tıpkı bu düzenleme gibi KPSS Şartındaki düzenleme de İçişleri Bakanlığı'nın t akdirine bırakıldı. İşte detaylar...

( POMEM - PAEM ) Polis Alımında KPSS Düzenlemesi Yapıldı!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve resmi gazetede yayınlanan POMEM, PAEM alım şartları arasında yer alan KPSS değişikliği dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda yaş şartını düşürmek takdiri İçişleri Bakanlığı'na verilmişti. Tıpkı bu düzenleme gibi KPSS Şartındaki düzenleme de İçişleri Bakanlığı'nın t akdirine bırakıldı. İşte detaylar...

11 Kasım 2019 Pazartesi 14:57
( POMEM - PAEM ) Polis Alımında KPSS Düzenlemesi Yapıldı!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve resmi gazetede yayınlanan POMEM, PAEM alım şartları arasında yer alan KPSS değişikliği dikkat çekti.  Geçtiğimiz yıllarda yaş şartını düşürmek takdiri İçişleri Bakanlığı'na verilmişti. Tıpkı bu düzenleme gibi KPSS Şartındaki düzenleme de İçişleri Bakanlığı'nın t akdirine bırakıldı. İşte detaylar...

DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren eğitim merkezlerine alınacak polis adayları ile ilgili başvuru şartları arasında yer alan KPSS şartında düzenleme yapıldı ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Artık polis alımına başvuru yapan adayların KPSS puanları İçişleri Bakanlığı'nın takdirinde olacak ve İçişleri Bakanlığı yeterli başvuru olmaması halinde KPSS puanını düşürebilecek.

ADAYLAR KPSS PUANININ DÜŞMESİNİ İSTİYORDU

Polis olmak isteyen adaylar KPSS puanının düşürülmesini istiyordu. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu KPSS Puanının düşürülmesini siteyen adaylara cevaben " bu puanı aşağılara çekersek şuan 10 bin polis alımına yapılan başvuru sayısı 300 bin iken bu rakam 400 binlere çıkacak" ifadelerini kullanmıştı. KPSS puanı lisans mezunu adaylar için 60, önlisans mezunu adaylar için 65 olarak uygulanıyor. İlerleyen dönemlerde yeterli sayıda başvuru olmaması halinde polis alımlarındaki KPSS şartı en az 5'er puan düşecektir.

YAPILAN DEĞİŞİKLİK MADDESİ

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren POMEM yönetmeliğine eklenen madde şöyle;

"Adayların KPSS taban puanı Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir."

PAEM yönetmeliğine eklenen madde ise şöyle;

"Emniyet mensubu olmayan adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir. "

PEKİ KPSS PUANI DÜŞER Mİ?

Yapılan değişikliğin ardından polis olmak isteyen adayların aklına KPSS Puanı Düşer mi? sorusu gelecektir. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi 10 bin polis alımı yapılan ilanlara 300 bin civarında başvuru bulunuyor. Bir sonraki polis alım ilanlarına yine yüzbinlerce kişi başvuru yaparsa KPSS Puanı düşmeyecektir ancak yeterli başvuru olmaz yada başvuru yapan adaylar arasından yeteri kadar polis adayı elenemezse o zaman İçişleri Bakanlığı Resmi Gazete'de yayınlanan değişilik neticesinde elde ettiği takdir yetkisi ile KPSS Puanını düşürebilir.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2019 15:11
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pomem paem polis alımında kpss düzenlemesi yapıldı
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