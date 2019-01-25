POMEM Mülakat Soruları ve Cevapları!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından mülakat yerleri açıklandı ve onbinlerce aday mülakatlara çağrılarak sözlü sınavlara tabi tutuldu. POMEM süreçlerinde en çok merak edilen konuların başında mülakatlar geliyor. Mülakat soruları nelerdir, mülakatta neler soruluyor gibi soruların cevaplarını merak edenler için KPSS cafe olarak mülakat anılarını bir araya getirdik. İşte mülakat anıları ve mülakat soruları...

Mülakat sınavı değerlendirmesinde şu özelliklere dikkat edilyor; Konu ile ilgili bilgi düzeyi kendinden istenilen kavrama, özgüven ifade etme yeteneği ve ayrıca beden dili gibi önemli kriterler değerlendirilir adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.

İşte POMEM mülakat sorularından bazıları ve cevapları...

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Kendinden bahseder misin? Bu tarz kişisel soruları polis olmanızın uygun olacağı fikrine kanalize etmelisiniz. Misal; Efendim ben sabırlı, azimli ve çalışkan bir insanım. Görevimi ve sorumluluklarımı tamamen yerine getiririm. Bu özellikler polis memurlarında da olan ana hususlar olduğu için bu mesleğe talibim.

Neden polis olmak istiyorsun? Efendim bu mesleğe donanım olarak hazırım. Sağlam bir meslek sahibi olmak ve kendime uygun bir işi yapmak fikriyle aranıza katılmak istiyorum. Hakkıyla bu mesleği yapacağıma inanıyorum. Sabırlı biri misin? Efendim burada olma nedenim, bu mesleğe kendimi uygun görmemdir. Sizler de beni uygun bulursanız, devletime bu meslek içinde hizmet etmek isterim efendim.

FETÖ hakkında bilgin var mı? Efendim FETÖ bu milletin güvenini kullanıp ona hıyanet eden en büyük terör örgütlerinden biridir. Devletimizin mücadelesinde her türlü varlığımla yanındayım.

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1- Uluslararası sivil toplum kuruluşları nelerdir?

Sıram geldi içeri girdim. Kendimi tanıttıktan sonra masada bulunan kartlardan çek karttaki soruyu açıkla dediler. Sorum Uluslararası sivil toplum kuruluşları nelerdir? soruyu cevapladıktan sonra çıkabilirsin dediler bende çıkıp kapıda tekrar selam vererek çıktım. Eski mülakatlardan farkı yok arkadaşlar hakkımızda hayırlısı

2- İnsan hakları kavramından bahsediniz? Bir teröristin insan haklarından bahsedilebilir mi?

Listeye göre sıraya alındıktan sonra içeriye alınıyorsunuz. İçeri girip kendimi tanıttıktan sonra sorumu okudum. Sorum İnsan hakları kavramından bahsediniz? Bir teröristin insan haklarından bahsedilebilir mi? kendimce cevaplamaya çalıştım. Daha sonra çıkabilirsin dedi çıktım mülakat süresi oldukça kısa sürüyor. İnsan o kadar bekleyince biraz sürsün istiyor ama 1 dakika gibi kısa sürede mülakat tamamlanıyor. Komisyon iyi dikkatlice bakınca kendimden korktum.

3- Demokrasi nedir?

İçeri girdikten sonra kendimi tanıttım. Sorum Demokrasi nedir? di soruyu cevapladıktan sonra ailem hakkında bilgiler sordular kaç kardeşsiniz annen baban ne iş yapıyor tarzında çok zorlanmadım sorumda oldukça kolay geldi birazda şanstan dolayı herhalde. Soru hakkında uzun uzun cevap vermeye çalıştım tamam çıkabilirsin dediler. Arkadaşlardan duyduğum bazı sorular. Empati, tarafsızlık, başarı, enflasyon, beden dili sorularını duydum.

4- Türkiye’deki trafik kaza oranının fazla olmasının sebepleri nelerdir?

Elazığ POMEM’ de girdim. Komisyon baya hızlıydı. İçeriye girdim içeride bulunan beyaz noktada bekleyerek kendimi tanıtıp karttaki soruyu okudum. Karttaki sorum Türkiye’deki trafik kaza oranının fazla olmasının sebepleri nelerdir? soruyu güzelce açıkladım. Daha sonra çıkabilirsin dediler çıktım.

5- Beden dili nedir? Arnavutköy POMEM

Arkadaşlar sırası ile içeri alıyorlar komisyon iyiydi masanın üstünde bulunan soru kağıtlardan birini alıyorsunuz kağıtların arkası çevrili sonra soru numarasını söyledikten sonra soruyu okuyorsun sorum Beden dili nedir? kendimce açıklamaya çalıştım. Çıkabilirsin dediler sonrada

6- Disiplin nedir? Adana POMEM

İçeriye girip kartı aldıktan sonra kendimi tanıtıp soru numarasnı söyledikten sonra soruyu açıkladım. Sorum Disiplin nedir? soruyu cevapladıktan sonra ailem hakkında sorular sordu komisyon iyiydi. Çok kasmaya gerek yok

7- “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü açıklayınız.

Gruplar halinde içeri aldıktan sonra kapıda bekliyorsunuz sıranız gelince sizi yönlendiriyorlar. İçeri girdikten sonra kapalı zarflardan bir tanesini alıp ortada belirlenen yere geçtim kendimi tanıttım soru numarasını söyledikten sonra soruyu okudum sorum “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü açıklayınız. soruyu açıkladıktan sonra parkurdan kaç aldığımı sordular sonra tamam çıkabilirsin dedir.

8- En son hangi kitabı okudunuz?

İçeriye girip kartı aldıktan sonra kendimi tanıtıp soru numarasını söyledikten sonra soruyu açıkladım. Sorum En son hangi kitabı okudunuz? soruyu cevapladıktan sonra ailem hakkında sorular sordu komisyon iyiydi. Parkurda kaç yaptığımı da sordular

9- Türkiye’de turizmin ülke ekonomisindeki yeri nedir? – Polis Akademisi

Bugün sabahki grupta 150 veya 200 kişi anca anca vardı. Saat 9 gibi başladı mülakatlar ve 11 e doğru 1.komisyonda girdim. 1. ve 2. komisyonların başkanları vali yardımcısı. Bundan sonra onlar mülakatları yapacakmış. Içeri girip kafa selami verdim ve durulması gereken noktada durdum. Hemen kendimi tanıtmadim çünkü vali yardımcısı ve emniyet müdürü konuşuyorlardı.

Orada ilk teste tabii oldum anlayacağınız. Daha sonra vali yardımcısı merhaba engin nasılsın dedi? Teşekkür ederim efendim demeye kalmadı kendini neden tanıtmadin dedi. Yani vali bile olsa sizle poliscilik oynuyor ve psikolojik baskı yapıyor hemen. Daha sonra kendini tanıt dediler. Yavaş ve sade sade tanıttım. Üniversitem nevşehir idi. Neden üniversiteni kısa adıyla tanıttın uzun adı nedir dedi?

Cevapladım. Daha sonra kart çek dedi. Kartimda Turkiyede turizmin ülke ekonomisindeki yeri nedir? sorusunu önce soru numarası ardından soruyu okuyarak cevaplamaya çabaladım. Turizm fakültesi çıkışlı bir insan bile heyecandan bu tarz soruyu afallayarak karşılayabiliyor. Komisyon, ortama baskı unsuru yansıtmadı ama sorunun bende olduğunu düşünüyorum.

Sıcak para ülke getirisi falan filan derken psikolog kadın devreye girdi ve konuşmalarımda aşırı heyecanlı olduğumu belirtti ardından mekanik olarak cümlelerimi pes peşe siraladigimi ve direkt olarak sanki ruh yok dedi. Ardıdan vali yardımcısına dönerek söyleyeceklerim bu kadar sizin eklemek isteyeceğiniz bir şey var mi dedi. Vali hayır yok dedi. Psikolog bana döndü senin ekleyeceğin bir şey var mi dedi yok. Yok efendim dedim orada ve kapı çıkışında baş selami verdim. Son baş selamını verirken psikologa baktığımda gülüyordu. Büyük bir ihtimal sonuç başarısız gelecek.

10- Ereğli POMEM

21 Ocak Ereğli sabah 8 grubu.Listede 64 kişi vardı 8.30 da içeriye almaya başladılar 2 ye böldüler daha sonra grubu ..12.30 da komisyon yemek arası verdi toplamda öğleden sonra 19 kişi kaldık.. 1.30 da tekrar başladı 2 .30 gibi komisyona girdim kapıyı çaldim baş selamını verdim hızlıca duracagim kısma geçtim kendini tanıt dediler ad soyad doğum tarihi yaşadığım yer doğduğum yer şuan ne iş yaptığımi sordular daha sonra kart çek dediler çektim çok zor bir soru çıktı uzun anayasa birleşmiş milletler tarzı sözlü yazılı kurallar diye başlayan bir soruydu..

soruyu bilmiyordum ama bilmiyorum da demedim biraz bişeyler dedim sonrası gelmedi kem kum ettim saha sonra BM en önemli kurulus amacı sordu onu açıkladım doğru dedi sonra babamın ne iş yaptığını sordular onu da söyledim sonra çıkabilirsin dediler çıkarken tam kapıda yine selam verdim o esnada komisyondan birisi sürekli beni takip ediyormus göz göze geldik selam verdim o da bana tebessüm ederek selam verdi çıktım… Sonuç hakkında hiç bir bilgim yok arkadaşlar diğer mülakatlarima göre biraz kötü geçti herkesin hakkında hayırlısı olsun..

11- Hiyerarşi nedir?

Arkadaslar dun mulaakata girdim kart cektim uzun bir yazi vardi hiyerasiyle ilgiliydi hiyerasiyi tam telafuz edemedim anlamadik dediler hiyerasi demek istedin heralde dediler karti biraktim bu soru hakkinda bilgim yok efendim dedim bana hiyerasi nedir dediler Acikladim biraz Tamam Tamam dedi komisyon lafimi boldu norm nedir heycandan bisey gelmedi aklima bilgim yok dedim efendim dedi peki diyecegin bisey yoksa cikabilirsn dedi ciktim kafa selami verdim kolay gelsn dedim ciktim



12- Enflasyon nedir?

Arkadaslar dün arnavutköy pomemde sözlü sınavına girdim Bıraz heyecan vardı tabi, ardından kart cekıp komısyonun karsına gectım. ve soruyu okuyabılırmıyım efendım dedım, oku dedıler Enflasyon nedır dıye bır soru cıktı bıraz kem küm etsemde acıklamaya calıstım Ardından kendını tanıt dedıler takır takır saydırdım sporun neden düsük lan dedı.

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Kaynaklar;

Polisalimi.com

Polisaskeradaylari.com

İşinolsa.com

EksiSozluk.com

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