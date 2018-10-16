POMEM KPSS,Yaş ve Boy Şartları Esnetilecek mi?

Özel bir araştırma şirketinin 35 ile 40 yaş arasındaki vatandaşlarımız ile yaptığı araştırmada ''geriye dönme şansınız olsa hangi mesleği seçerdiniz'' sorusuna ankete katılan 21000 kişiden 16323 kişi asker veya polis olurdum cevabını vermiş.

Türk toplumunda asker veya polis olmak meslek icra etmekten ziyade vatana, millete, dine ve devlete hizmet etme anlamı taşıdığı için için başka milletler ile aynı kefeye konulamaz.

100 GÜNLÜK İCRAAT PLANI

24 Haziran Seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın yol haritası ve personel temin noktasındaki izleyeceği yol belli olmuştu. İcraat planına göre on binlerce asker ve polis alımı yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da 100 günlük icraat planı kapsamında yapılması gerekenler için gerekli talimatları gerekli kurumlara verdiğini belirterek en kısa zamanda 100 günlük icraat planını tamamlayıp ikinci 100 günlük eylem planı için harekete geçeceklerini ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde 10 bin polis alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafıından ilana çıkılmıştı.

10 BİN POLİS ALIMI

10 bin polis alımı ile ilgili Polis Akademisi'nin ilana çıkması polis olma hayali kuran birçok gencimizi sevindirmişti ancak POMEM Polis Alım Başvuru Kılavuzu incelendiğinde birçok hayal kırıklıkları yaşanmıştı.

10 Bin Polis alımı ile ilgili haberimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

POMEM tarafından yayımlanan 10 bin Polis alımı ile ilgili başvuru şartları şöyleydi;

Lisans mezunları için KPSS'den 60 puan almış olmak,

Önlisans mezunları için KPSS'den 70 puan almış olmak,

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

Genellikle adayların takıldığı şartlar bu 4 maddeden oluşuyor. Kimi adayın KPSS puanı yetmezken, kimi aday yaştan eleniyor, kimisi de birkaç santimlik boy sorunu yüzünden polis olma hayaline veda ediyor.

POMEM POLİS ALIMLARINDA KPSS, YAŞ VE BOY ŞARTI ESNETİLECEK Mİ?

Polislik mesleğini seven ve polis olma hayalleri kuran onbinlerce genç vatandaşımız polis alımlarındaki KPSS, yaş ve boy şartının esnetilmesini talep ediyor. Bazı adaylar KPSS'de istenen 60 veya 70 puanın çok olduğunu bazı adaylar ise polis olmak için KPSS'nin şart olmadığını belirtiyor.

Bir diğer önemli husus da polis alımlarındaki yaş şartı olarak görülüyor. 30 yaşından gün almış hatta 35 yaşında olan vatandaşlar bile polis olma hayali olduğunu belirterek ''memuriyet yaşı 35 o halde polis olma yaş şartı da 35 olsun'' diyerek bu konudaki görüşlerini dile getiriyor.

Polis olmak isteyen ancak KPSS, yaş veya boy şartı gibi şartlarda takılan adaylar sosyal medya platformu üzerinden bir ara gelerek taleplerini yetkili isimlere iletmeye çalışıyor. Bizde KPSS CAFE olarak her zaman takipçilerimizin ve okurlarımızın taleplerini iletmeleri noktasında destek olmaya çalışıyoruz.

Twitter üzerinden başlatılan #PomemKpssYaşBoyEsnetilsin etiketi altında polis olmak isteyen adaylar taleplerini dile getiriyor.

İşte o taleplerden bazıları şöyle;

''Bir Çok Avrupa Ülkesi Renk Körlüğünü Engel Görmüyor Neden Ülkemizde Engeldir? Renk Körlüğü Polis ve Asker Olmaya Engel Değildir Egm ve Tsk'da Mağduriyetin Giderilmesi İçin Gereğinin Yapılmasını Arz Ederiz ''

''Pomem boy şartı kadınlar da 160, erkekler de 165'e düşürülsün. Polisliği 1-2 cm ile kaçıran vatanseverlerin sesini duyun. ''

''Mağdur Kardeşlerin Adına Sesleniyoruz Pomem Kpss Lisans 55, Ön Lisans 65 Olsun. Vatan Severleri Artık Duyunuz.''

''Pomem kpss boy şartı kadınlar da 160, erkekler de 165'e kadar düşürülsün. Yaş Şartı 32 Olarak Esnetilsin. Kpss lisans 55, Önlisans 65 olsun. ''

''Pomem boy, kpss ve yaş şartları lütfen artık esnetilsin. Polis olmayı gerçekten isteyen ve hak eden mağdurların sesini duyun. ''

''Pomem boy şartı en azından 2 cm esnetilsin. Kpss puanı, Lisans 55; önlisans 65'e düşürülsün. Yaş Şartı 32 olarak Esnetilsin''

Sizde mesajlarınızı ve taleplerinizi #PomemKpssYaşBoyEsnetilsin etiketi altında paylaşabilirsiniz.

'POLİS ALIM İLANLARINDAN HABERİM OLSUN'

Polis alımlarından ve polis alımı ile ilgili gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız. KPSS CAFE İOS ve ANDROİD uygulamalarını telefonunuza indirebilirsiniz. Takipçilerimizi ve okurlarımızı ilgilendirmeyen haberler ile ilgili bidirim gönderilmez. Sadece bilmeniz gereken haberler ile ilgili bildirim alırsınız. Tek yapmanız gereken uygulama mağazasına (playstore veya appstore) girerek arama bölüme KPSS CAFE yazıp uygulamayı teleefonunuza indirmektir.

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