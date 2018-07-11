POMEM Eğitim Sonu Sınavları 25-27 Temmuz'da

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan duyuruda POMEM eğitim sonu sınavlarına ilişkin bilgi verildi.

Akademi'den yapılan açıklamada POMEM eğitim sonu sınavlarının 25-27 Temmuz tarihleir arasında Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacağına yer verildi.

Duyuru şu şekilde;

"3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı ResmîGazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “EmniyetGenel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarakatanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği, 19/2.Dönem ve 19/1-1.Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacaköğrencilerin sınavları;

25-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur."

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