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POMEM Adayları Dikkat! Polis Akademisi'nden Çok Önemli Duyuru!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM Eğitim Sonu Sınavı Tarih Değişikliği başlığı ile POMEM adaylarını yakından ilgilendiren bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar...

POMEM Adayları Dikkat! Polis Akademisi'nden Çok Önemli Duyuru!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM Eğitim Sonu Sınavı Tarih Değişikliği başlığı ile POMEM adaylarını yakından ilgilendiren bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar...

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:58
POMEM Adayları Dikkat! Polis Akademisi'nden Çok Önemli Duyuru!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM Eğitim Sonu Sınavı Tarih Değişikliği başlığı ile POMEM adaylarını yakından ilgilendiren bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar...

Yayınlanan duyuru şöyle;

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 19/1-3. Dönem Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları 04 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı duyurulmuştur.

Ancak görülen lüzum üzerine söz konusu sınav tarihinde 13 Eylül 2019 tarihi olarak değişiklik yapılmıştır.  
Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

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