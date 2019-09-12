POMEM 24. Dönem sınav Sonuçları Açıklandı! 3 Bin Kadın Polis Alım Sonuçları Sorgulama Ekranı

"Güven Masası" uygulaması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusu ile POMEM 24. Dönem sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte sorgulama ekranı ve detaylar...Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyurunun detayları şöyle;

24.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.



Tüm adaylara ilanen duyurulur.



SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN(LİSANS)

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN(ÖNLİSANS)

Sonuçların açıklandığını Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak da twitter hesabından duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir. Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacaktır. Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 22 Eylül 2019 günü saat 17:00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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