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POMEM 23.Dönem 10 Bin Polis Alım İlanı Ne Zaman Yayınlanacak!

İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük icraat planı kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı(PA) tarafından 10 Bin Polis alım ilanına ilişkin POMEM 23. Dönem polis alım ilanı Bugün veya Pazartesi yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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POMEM 23.Dönem 10 Bin Polis Alım İlanı Ne Zaman Yayınlanacak!

İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük icraat planı kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı(PA) tarafından 10 Bin Polis alım ilanına ilişkin POMEM 23. Dönem polis alım ilanı Bugün veya Pazartesi yayınlanacağı tahmin ediliyor.

28 Eylül 2018 Cuma 13:58
POMEM 23.Dönem 10 Bin Polis Alım İlanı Ne Zaman Yayınlanacak!

Polis olma hayali kuran adaylar 23.Dönem POMEM alım ilanını bekliyorlar. Bazı kaynaklara göre Polis Akademisi Başkanlığı POMEM alım ilan kılavuzlarının 28 Eylül 2018 Cuma günü veya 1 Ekim 2018 pazartesi günü yayınlayacağını belirtiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük icraat planı kapsamında 10 bin polis alımı yapılacağı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Eylül ayı içerisinde alım ilanının yayınşanacağını duyurmuştu. Ancak bugün Eylül ayının son iiş günü olması sebebi ile ilanın bugün veya 1 Ekim 2018 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Duyurudan sonra adaylar meraklı bir bekleyiş içine girdi. Adaylar bugün veya pazartesi günü kılavuzun yayınlanmasını bekliyorlar.

Polis alımı için yayınlanan ilanlardan anında haberdar olmak için KPSS CAFE İOS ve ANDROİD uygulamalarını indirebilirsiniz.

 Ayrıca 5 Kasım 2018 ve 21 Kasım 2018 tarihleri arasında Polis alım mülakatlarının yapılacağı da tahminler arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİA

Önceki günden bu yana sosyal medya üzerinde 23. dönem POMEM ilanının bugün yayımlanacağı iddia ediliyor. Söz konusu iddiada ilannın bugün yayımlanacağı ve başvuruların da 1 Ekim tarihinde başlayacak 14 Ekim tarihine kadar alınacağına yer verildi. Bu iddia resmi kaynaklardan henüz doğrulanmadı.

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Duyarlı 33 dakika önce

Askerliğimizi yedek subay olarak yaptık. Üniversiteyi dereceyle bitirdik bir türlü başvuramıyorum hep yaşa takılıyorum. Yaş şartını 32 yapın başvuralım. Yüksek lisans yapanların bu hakkı var bizim de olsun. Heba olup gidiyoruz duyun sesimizi. Yaş şartını yüksektin

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Kpss 32 dakika önce

Puan düşer mi dersiniz

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emrullah 28 dakika önce

Açıklanacak illaki admin ne şiddet celal

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Barış 21 dakika önce

Aynen

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selda 20 dakika önce

puan düşer mi ki

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Mehmet 12 dakika önce

Acaba üniversite mezunları için mi olacak

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Gökhan ç 10 dakika önce

On lisans mezunları olarak kasım 4'ndekı sınava odaklandık hedef polislik lisans sınavına girdi bir girmeden alım var bu haksızlık değil mi sizce lütfen bızıde duysunlar..

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Ebubekir Karayılan 1 dakika önce

3. Girişim olacak . Ya nasip.

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