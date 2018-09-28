POMEM 23.Dönem 10 Bin Polis Alım İlanı Ne Zaman Yayınlanacak!

Polis olma hayali kuran adaylar 23.Dönem POMEM alım ilanını bekliyorlar. Bazı kaynaklara göre Polis Akademisi Başkanlığı POMEM alım ilan kılavuzlarının 28 Eylül 2018 Cuma günü veya 1 Ekim 2018 pazartesi günü yayınlayacağını belirtiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük icraat planı kapsamında 10 bin polis alımı yapılacağı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Eylül ayı içerisinde alım ilanının yayınşanacağını duyurmuştu. Ancak bugün Eylül ayının son iiş günü olması sebebi ile ilanın bugün veya 1 Ekim 2018 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Duyurudan sonra adaylar meraklı bir bekleyiş içine girdi. Adaylar bugün veya pazartesi günü kılavuzun yayınlanmasını bekliyorlar.

Polis alımı için yayınlanan ilanlardan anında haberdar olmak için KPSS CAFE İOS ve ANDROİD uygulamalarını indirebilirsiniz.

Ayrıca 5 Kasım 2018 ve 21 Kasım 2018 tarihleri arasında Polis alım mülakatlarının yapılacağı da tahminler arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİA

Önceki günden bu yana sosyal medya üzerinde 23. dönem POMEM ilanının bugün yayımlanacağı iddia ediliyor. Söz konusu iddiada ilannın bugün yayımlanacağı ve başvuruların da 1 Ekim tarihinde başlayacak 14 Ekim tarihine kadar alınacağına yer verildi. Bu iddia resmi kaynaklardan henüz doğrulanmadı.

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