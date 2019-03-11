POMEM 23. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? polis olma hayali kuran binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde ise bu araştırmalar daha da yoğunlaşmış durumda. Tüm değerlendirmelerin ardından erişime açılacak olan Polislik mülakat sonuçları açıklanma tarihinin belli olup olmadığı ise kesin bir netlik kazanmamıştı. Peki, POMEM 23. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polislik mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

POMEM 23. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı.

Bu bilgiler baz alındığında, POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının şubat ayının son ya da mart ayının ilk günleri açıklanabileceği öngörülüyor.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde yer vermeye devam edeceğiz...

Kaç kişi alınacak?

POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.

15 bin polis alımı ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 bin polis alımı duyurusunu 26 Şubat Salı akşamı Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi’nde muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluş üyeleriyle yaptığı toplantı esnasında gerçekleştirdi. Bekçi sayılarının artacağını dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet bünyesine 15 bin polis daha alınacağını duyurdu.

Bakan Soylu, polis alımı konusunda şu ifadelere yer verdi;

"Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul’a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul’a bin 200 veya bin 250 bekçi daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor, mart ayında binini İstanbul’a veriyoruz. Böylelikle İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bine çıkardık.15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul’a vereceğiz"

Polis alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmazken, detayların ilerleyen haftalarda belirlenmesi bekleniyor.

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