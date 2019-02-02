Polislik Yeni Sağlık Yönetmeliği!

Polis Akademisi Başkanlığı ve Polis Meslek Yüksek Okullarına öğrenci kabulündeki en önemli kriter olan sağlık yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yani sağlık yönetmeliğine göre A dilimi dışındaki adayların tamamı elenecek. İşte detaylar...

Genel Sağlık muayenesi ile ilgili sağlık yönetmeliğindeki boşluklar nedeniyle birçok polis adayı Emniyet Müdürlüğü'nü yönetmelikteki bu boşluklar nedeniyle dava edebiliyordu. Hal böyle olunca okula dönmeler çok oluyordu. Yeni sağlık yönetmeliği eskiye göre biraz daha ayrıntılı ve detaylı olarak hazırlandı.

Polislik yeni yönetmeliğinde aşağıdakilerden birini bulunduran aday maalesef eleniyor.

Yönetmeliğin 5. maddesinde "Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar." ifadelerine yer verildi.

Yönetmelikte yer alan ve en çok karşılaşılan sağlık sorunlarını kpss cafe olarak aşağıda sıraladık;

Okulda tedavi gerektiren hiçbir müdahaleye izin verilmeyecektir. Göz çizdirmek olsun, kulak zarı ameliyatı olsun izin verilmiyor. Adayın o anki sağlık durumu göz önüne alınıyor. O an adayın sağlık durumu nasıl ise doktor ona göre karar veriyor. Hepatit elenme sebebi oluyor dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları bölümünde adaylar için olumsuz yazılıyor. Sağlık raporunda tüm aşamalarda “SAĞLAM” alan adayın korkmasına gerek yok hastane heyetinden de sağlam alır. Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilir orada da sağlam alır. ALT-AST değerlerine oldukça öne veriliyor. Karaciğer yağlanması olarak biliniyor. Açlık ve tokluk şekerlerine bakılıyor burada da tolerans yok. Böbrek taşı olana olumsuz yazılıyor. Göz tembelliği, göz derecesine bakılıyor. Düz tabanlığı bakılıyor ve yapısına göre karar veriliyor. İlaç geçmişi olarak 1 yıl geçmişe bakılıyor. Sadece psikiyatri bölümünde bakılıyor. Diğer bölümlerde kullandığın ilaçlara bakılmıyor. Boy- Kilo İndeksine bakılıyor. Ciğerlere bakılıyor. Hamile olmak engel.

Yönetmeliğin tamamını okumak için buraya tıklayınız