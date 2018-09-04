Polislik Yaşı 32 Olsun Kampanyası!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapıldıktan sonra Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nde Hükümetin 100 günlük eylem planını açıklamış ve bu eylem planı içerisinde de İçişleri Bakanlığı'nın yol haritasını duyurmuştu. Bu duyuruda yeni alınacak Emniyet personeli ilişkin müjdeler de verilmişti.

Bu müjdenin ardından polis olma hayali kuranlar polis alımları için yayımlanacak ilanları beklemeye başladı. Yayımlanacak ilanlar heyecanla beklenirken aynı zamanda polis alım ilanlarında yer alacak yaş şartı merak ediliyor. Sosyal medyanın güccüne güvenenler seslerini duyurmak için #polislikyaşı32olsun etiketleri ile seslerini yetkililere duyurmaya yardımcı oluyorlar.

İşte o mesajlardan bazıları şöyle;

Bir erkeğin en verimli olduğu yaşlar 30'lu yaşlardır.

#polisyaşı32olsun 35 olsun yolun yarısına gelenlerin ne günahı var

Biçok işe kolayca evet dediniz. Herkes mutlu oldu işleri görüldü. Biz sadece sınav hakkı istiyoruz. Defalarca denedik yine girebilmek istiyoruz. Bu teşkilat bizim de hakkımız @suleymansoylu #polisyaşı32olsun

#polisyaşı32olsun ve askerlik yapmayan kimse polis olamasın.

#polisyaşı32olsun Meslek için en önemli şart liyakattir,yaş sadece adaylar için engel teşkil ediyor. 01.01.1986 ve sonrası dogan, 32 yaşını tamamlamamış tüm bireyler için; polis alımlarındaki yaş ibaresinde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. @RT_Erdogan @suleymansoylu

Hem daha çok başvuru demek bu mesleğe daha nitelikli kişiler seçilecek demek olur lütfen bu durumu göz önünde bulundurun #polisyaşı32olsun @arzuerdemDB @suleymansoylu

Bayan polis yaşı düzenlemeside yapın. Önümüzü açın. Biz bu vatana feda olmaya geldik. Lütfen bayan yaşını esnetin genç ve dinamiğiz 30 olsun lütfen @arzuerdemDB @suleymansoylu #polisyaşı32olsun

Şu senden küçük sicili yüksek birine abla abi der misin muhabbeti geçilse artık. 28yaşında polis olan biri için 23 yaşındaki amirin emrine uymak sıkıntı değil de yaş 31 32 olunca mı sorun olcak? Bi ötede zırvalayın be #polisyaşı32olsun

Emeklilik yaşı da çok yüksek ona bişey diyen yok o yaşta çalışılırmı diye ama polislik 32 olsun diyince o yaşta polismi olunur çalışılır mı diyosunuz olunur kurtarıyo bi 25 sene çalışılır rahat polis demek illa koşmak kovalamak değilya her yaşa uygun görev var #polisyaşı32olsun

3 yıldır mağduriyetin giderilmesi için canla başla çalışan vatan sevdaliları var POMEM-PAEM-PÖH alımlarında yaş şartı 1 ocak 32 yaşını doldurmamış olarak değiştirilsin #polisyaşı32olsun

MHP'li Arzu Erdem Twitter üzerinden konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

Liderimiz Sayın #DevletBahçeli Beyefendi'nin talimatı doğrultusunda #PÖH ve #POMEM olmak isteyen gençlerimiz için vermiş olduğumuz mücadele devam ediyor. Çoğu sorunu başardık, bunu da başaracağız. #polisyaşı32olsun

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