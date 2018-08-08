İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan polis alımları için birçok insandan yaş şartının esnetilmesi, yaş şartının düzenlenmesi konusunda talepler geliyor. Kimine göre polislik yaşı 32'ye hatta 35'e çıkarılmalı kimine göre ise polis yaş şartı aynen kalmalı. Tartışmalar sosyal medya üzerinden devam ederken, 100 günlük icraat planı çerçevesinde alım yapılacak polisler için yaş şartını kaç olacağı merak ediliyor. Polislik yaş şartında düzenleme olacak mı sorusuna şimdilik net bir cevap vermek mümkün olmasa da sosyal medyada #polislikyaşı32olsun etiketi ile talepler yetkililere iletilmeye çalışılıyor.

Polislik yaşının 32 olmasını isteyenler sosyal medya paylaşımları şöyle;